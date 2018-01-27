В Бразилии расстреляли 14 посетителей ночного клуба (5 новостей) «Вооруженные люди открыли огонь по посетителям ночного клуба в городе Форталеза в Бразилии, убив 14 человек»

Вооруженные люди открыли огонь по посетителям ночного клуба в городе Форталеза в Бразилии, убив 14 человек. Еще по меньшей мере 6 человек получили ранения.

Очевидцы рассказали, что около 15 вооруженных человек подъехали на трех бронированных автомобилях к клубу, вошли в людное помещение и открыли огонь. Стрельба продолжалась около получаса. Люди выбегали из клуба и пытались спрятаться в соседних домах, сообщает Independent.

12 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Сообщается, что среди погибших есть дети и подростки - 12-летний мальчик и две 16-летние девушки.

Некоторые местные СМИ сообщают о 18 погибших.

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Полицейские вертолеты ищут стрелявших, но пока нет данных об их задержании. Полиция рассматривает версию разборок между двумя наркокартелями.

В столице Афганистана Кабуле возле представительства Евросоюза произошел взрыв. Погибли 40 человек и 140 получили ранения. Ответственность за теракт взяла группировка "Талибан".

Обновлено в 22:15 Группа вооруженных людей подъехала к клубу и без разбора начала стрелять на внутреннем дворе.

Обновлено в 01:45 Неизвестные ворвались в ночной клуб в городе Форталеза (Бразилия) и открыли стрельбу. При нападении погибли по меньшей мере 14 человек, среди них двое несовершеннолетних.