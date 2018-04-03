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В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II (5 новостей) «Британского принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, госпитализировали для запланированной операции на бедре»

В Британии герцог Эдинбургский Филипп, муж британской королевы Елизаветы II, был госпитализирован для плановой операции на бедре.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Отмечается, что 96-летний герцог прибыл в больницу Короля Эдварда VIII в Лондоне заранее.

В сообщении королевской семьи уточнялось, что решение принято при полной поддержке Елизаветы II.

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Обновлено в 20:39 Супруга королевы Великобритании Елизаветы II, принца Филиппа положили в больницу короля Эдуарда VII в лондонском районе Мэрилебон для запланированной на 4 апреля операции на бедре.

Обновлено в 20:46 "96-летний герцог прибыл в больницу заранее. Супруг королевы из-за проблем со здоровьем пропустил несколько мероприятий, в том числе, пасхальную службу", - говорится в сообщении.