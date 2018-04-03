  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II
Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 20:46
В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II

В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II (5 новостей)

«Британского принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, госпитализировали для запланированной операции на бедре»

В Британии герцог Эдинбургский Филипп, муж британской королевы Елизаветы II, был госпитализирован для плановой операции на бедре.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Отмечается, что 96-летний герцог прибыл в больницу Короля Эдварда VIII в Лондоне заранее.

В сообщении королевской семьи уточнялось, что решение принято при полной поддержке Елизаветы II.

В США суд вынес первый приговор по «российскому делу»
В США суд вынес первый приговор по «российскому делу»

Обновлено в 20:39 Супруга королевы Великобритании Елизаветы II, принца Филиппа положили в больницу короля Эдуарда VII в лондонском районе Мэрилебон для запланированной на 4 апреля операции на бедре.

Обновлено в 20:46 "96-летний герцог прибыл в больницу заранее. Супруг королевы из-за проблем со здоровьем пропустил несколько мероприятий, в том числе, пасхальную службу", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II»
Фото В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II
Фото В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II
Фото Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  03.04.18, 18:57 Британского принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, госпитализировали для запланированной операции на бедре.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.04.18, 19:46 Супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован для плановой операции на бедре. Об этом со ссылкой на заявление Букингемского дворца сообщает во вторник, 3 апреля,…
UAinfo UAinfo  ·  03.04.18, 20:39 Супруга королевы Великобритании Елизаветы II, принца Филиппа положили в больницу короля Эдуарда VII в лондонском районе Мэрилебон для запланированной на 4 апреля операции на бедре.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.04.18, 20:46 96-летнего мужа королевы Великобритании Елизаветы II госпитализировали в больницу. Герцог Эдинбургский Филипп прибыл в больницу Короля Эдварда VIII в Лондоне для плановой операции на бедре, передает Telegraph.…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II

В Британии госпитализировали супруга королевы Елизаветы II
Один украинский воин ранен с начала суток. Враг применил минометы под Авдеевкой и Луганским, - штаб АТО

Один украинский воин ранен с начала суток. Враг применил минометы…
Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт

Глава СБУ: Теракт, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук, раскрыт
Убийства на Майдане: Суд допросит экс-министра Захарченко

Убийства на Майдане: Суд допросит экс-министра Захарченко
Ко 100-летию Олеся Гончара: Он писал с любовью к Украине, как к жизни, – Портников

Ко 100-летию Олеся Гончара: Он писал с любовью к Украине,…
Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 должностей

Госбюро расследований объявило конкурсы на 455 должностей
Певец LAUD выпустил мистический триллер с детективной историей

Певец LAUD выпустил мистический триллер с детективной историей
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Во Львове прошла фотовыставка сына погибшего воина АТО

Во Львове прошла фотовыставка сына погибшего воина АТО
Гвардиола: «Постараемся навязать «Ливерпулю» свою игру»

Гвардиола: «Постараемся навязать «Ливерпулю» свою игру»
“Укрзализныця” назначила еще три дополнительных поезда на Пасху

“Укрзализныця” назначила еще три дополнительных поезда на Пасху
В Казахстане почти 200 человек отравились мороженым

В Казахстане почти 200 человек отравились мороженым
Юрий ВЕРНИДУБ: «В матче против Шахтера Иури специально провоцировали»

Юрий ВЕРНИДУБ: «В матче против Шахтера Иури специально провоцировали»
В Запорожской области задержали двух человек, которые преследовали школьный автобус и целились в него из пистолета

В Запорожской области задержали двух человек, которые преследовали школьный автобус…
&quot;Підпалили посадку, вдарили з ПТРК&quot;: бійці АТО про потужний обстріл під Талаківкою (Відео)

"Підпалили посадку, вдарили з ПТРК": бійці АТО про потужний обстріл…
США против Манафорта. Суд взял под стражу юриста в деле ареста Тимошенко и зятя основателя &amp;quot;Альфа-Банка&amp;quot;

США против Манафорта. Суд взял под стражу юриста в деле…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.