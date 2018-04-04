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В Британии назвали извращением предложение РФ совместно расследовать отравление

В Британии назвали извращением предложение РФ совместно расследовать отравление (4 новости)

«Великобритания отвергла идею России о совместном расследовании отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля»

Британская сторона в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назвала предложение России о совместном расследовании отравления Сергея Скрипаля «извращенным». Об этом говорится в Twitter британской делегации в ОЗХО.

Как сообщает ВВС, сегодня в Гааге прошло внеочередное заседание совета ОЗХО по запросу РФ. Российская сторона хотела ознакомиться с доказательствами Великобритании, на которых основывается ее позиция о происхождении вещества, использованного при покушении на бывшего российского шпиона.

«Предложение России о совместном, британско-российском расследовании инцидента в Солсбери является извращенным. Это диверсионная тактика, все больше дезинформации направлено на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти», - говорится в Twitter британской делегации в ОЗХО.

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По данным ВВС, ОЗХО рассчитывает получить результаты своих независимых лабораторных анализов в течение недели.

Организация не может обвинять, но она может попросить Кремль предоставить своим инспекторам доступ к бывшим советским производствам для проверки того, что все их запасы химического оружия уничтожены.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  04.04.18, 12:58 Британское представительство в Организации по запрещению химического оружия назвало "извращением" предложение России о совместном расследовании отравления в Солсбери.
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 14:09 Великобритания отвергла идею России о совместном расследовании отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  04.04.18, 14:12 ОЗХО в среду в Гааге по требованию России проводит встречу по поводу отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
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