В Британии назвали извращением предложение РФ совместно расследовать отравление

Британская сторона в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назвала предложение России о совместном расследовании отравления Сергея Скрипаля «извращенным». Об этом говорится в Twitter британской делегации в ОЗХО.

Как сообщает ВВС, сегодня в Гааге прошло внеочередное заседание совета ОЗХО по запросу РФ. Российская сторона хотела ознакомиться с доказательствами Великобритании, на которых основывается ее позиция о происхождении вещества, использованного при покушении на бывшего российского шпиона.

«Предложение России о совместном, британско-российском расследовании инцидента в Солсбери является извращенным. Это диверсионная тактика, все больше дезинформации направлено на то, чтобы уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти», - говорится в Twitter британской делегации в ОЗХО.

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По данным ВВС, ОЗХО рассчитывает получить результаты своих независимых лабораторных анализов в течение недели.

Организация не может обвинять, но она может попросить Кремль предоставить своим инспекторам доступ к бывшим советским производствам для проверки того, что все их запасы химического оружия уничтожены.