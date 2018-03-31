В Британии объяснили, что проверяли самолет РФ на наличие вредных веществ (3 новости) «Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес сообщил, что проверка российского самолета в аэропорту Хитроу прошла в рамках стандартных процедур по защите…»

Проверка российского самолета в лондонском аэропорту Хитроу была направлена на защиту граждан Великобритании от организованной преступности и попыток провезти в страну "вредные вещества", такие как наркотики, оружие и другое, отметил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес.Пограничные силы Великобритании в стандартном порядке проверяли российский самолет компании "Аэрофлот", прибывший 30 марта в аэропорт Хитроу. Об этом говорится в заявлении министра безопасности Великобритании Бена Уоллеса, распространенном в субботу, пишет Reuters.

Он отметил, что проверка направлена на защиту граждан Великобритании от организованной преступности и попыток провезти в страну "вредные вещества", такие как наркотики, оружие и другое.

По словам министра, после проверки самолету разрешили полет.

30 марта агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило, что полиция Лондона в Хитроу устроила досмотр прибывшего из Москвы самолета.

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31 марта в британском министерстве иностранных дел подтвердили "Русской службе BBC" факт досмотра самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", прибывшего регулярным рейсом в лондонский аэропорт Хитроу.

Во время досмотра прибывшего в Лондон из Москвы самолета "Аэрофлота" британские власти в течение 10 минут искали запрещенные предметы, заявил капитан российского самолета Виталий Митрофанов.

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обыск российского самолета в Британии мог быть произведен ради "неких манипуляций". Российское посольство в Великобритании также направило британской стороне ноту с требованием разъяснить причины досмотра.