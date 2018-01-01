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Украина
УНН УНН · · Обновлено в 16:09
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В центре Киева автомобиль въехал в остановку общественного транспорта

В центре Киева автомобиль въехал в остановку общественного транспорта (9 новостей)

«1 января в центре Киева произошло ДТП»

В центре Киева на улице Льва Толстого произошла масштабная дорожная транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, передает корреспондент.

"Молодой человек, без прав на управление, то есть лишен их 23 дня назад за пьянку, ехал на авто KIA Sorento с стороны Льва Толстого по улице Большая Васильковская. Сделал маневр и ударил машину Acura", - сообщили в патрульной полиции.

По его словам, удар спровоцировал еще столкновение с автомобилями Hyundai и Volkswagen, последний снес два дерева и остановку.

В полиции отметили, что пострадал только водитель автомобиля KIA Sorento, его госпитализировали. От прохождения теста на содержание алкоголя при свидетелях и на видеокамеру водитель отказался.

Смертельное ДТП в Киеве: прокуратура подтвердила, что за рулем был судья
Смертельное ДТП в Киеве: прокуратура подтвердила, что за рулем был судья

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, в столице на пересечении улиц Короленковской и Ивана Федорова столкнулись легковые автомобили Nissan и Chevrolet.

Обновлено в 16:07 Водитель за рулем KIA на большой скорости влетел в припаркованный автомобиль, снес несколько деревьев и влетел в остановку общественного транспорта.

Обновлено в 16:09 Мужчина был за рулем KIA, он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови. (видео)

ФОТО К НОВОСТИ: «В центре Киева автомобиль въехал в остановку общественного транспорта»
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Фото Масштабная авария в Киеве: KIA протаранил несколько авто и влетел в остановку
Фото Влетел в авто, снес деревья, разбил остановку. В Киеве неадекватный водитель устроил масштабное ДТП (видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  01.01.18, 13:09 По предварительным данным, водитель авто находился в нетрезвом состоянии.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  01.01.18, 13:26 1 января в центре Киева произошло ДТП.
Апостроф Апостроф  ·  01.01.18, 13:59 В понедельник, 1 января, в центре Киеве на улице Большой Васильковской произошло масштабное ДТП.
Факты Факты  ·  01.01.18, 14:22 В результате ДТП никто из людей не пострадал
Новое Время Новое Время  ·  01.01.18, 14:28 В Киеве на площади Льва Толстого, в начале улицы Большой Васильковской, автомобиль KIA въехал в остановку общественного транспорта, совершив тройное ДТП.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  01.01.18, 15:00 В центре Киева автомобиль влетел в несколько припаркованных машин и снес остановку общественного транспорта. Как сообщает "Киев Оперативный", инцидент произошел днем 1 января на углу улиц Толстого и Большой…
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 16:07 Водитель за рулем KIA на большой скорости влетел в припаркованный автомобиль, снес несколько деревьев и влетел в остановку общественного транспорта.
Главред Главред  ·  01.01.18, 16:09 Мужчина был за рулем KIA, он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови. (видео)
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