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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 01:37
· Центр Киева · Крыша
В центре Киева горит нежилое здание

В центре Киева горит нежилое здание (42 новости и 2 видео)

«В Киеве горит нежилое помещение»

В центре Киева загорелось здание на ул. Богдана Хмельницого 12 возле м. "Театральная", передает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

Горит крыша здания, огороженного строительным забором. По предварительной информации, горит нежилое помещение.

На месте работают пожарные. Проезжая часть дороги на ул. Хмельницкого перекрыта.

Дым, который выходит из крыши здания, заметно за несколько кварталов.

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Обновлено в 01:35 К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона. Жителей соседних домов эвакуировали.

Обновлено в 01:37 Информации о травмированных и погибших нет, причина пожара сейчас выясняется.

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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  20.01.18, 20:49 В Киеве горит нежилое помещение.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.01.18, 20:50 В центре Киева по адресу улица Хмельницкого, 12, горит дом.
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Сегодня Сегодня  ·  20.01.18, 21:12 Возгорание произошло на ул. Богдана Хмельницкого, 16. В центре Киева произошел масштабный пожар. Как передает с места происшествия корреспондент "Сегодня", возгорание произошло на ул. Богдана Хмельницкого,…
Факты Факты  ·  20.01.18, 21:19 На месте работают пожарные
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  20.01.18, 21:22 На тушение пожара в центре Киева привлечено 21 единиц техники и 82 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева. "По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Горит пятый…
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Новое Время Новое Время  ·  20.01.18, 21:33 Воможными причина пожара на 5-6 этажах дома на улице Богдана Хмельницкого, 12/14, в Киеве является умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без постоянного места жительства.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  20.01.18, 21:50 В центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого, 12 произошло возгорание здания
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  20.01.18, 21:53 Вечером 20 января на улице Богдана Хмельницкого в самом центре Киева произошел крупный пожар. Как информируют в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в отселенном здании на улице Хмельницкого,…
Голос.UA Голос.UA  ·  20.01.18, 21:54 В центре Киева по ул. Богдана Хмельницкого, 12 горит отселенный дом XIX века. Об этом LIGA.net сообщила глава пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага. "В центре Киева горит отселенный дом. Главная опасность…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  20.01.18, 21:56 В центре Киева вечером 20 января бойцы  Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидируют пожар, возникший в отселенном доме
Апостроф Апостроф  ·  20.01.18, 21:58 Площадь возгорания в нежилом здании по адресу улица Богдана Хмельницкого, 12 возросла до 800 кв. м.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.01.18, 22:03 В центре Киева горит 5-этажное здание на ул.Богдана Хмельницкого, 12, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
УНН УНН  ·  20.01.18, 22:05 "Пострадавших пока нет. Однако не исключено, что в здании могли быть бездомные", - сообщили спасатели. Также, как стало известно, жителей соседних домов эвакуировали. Пожар до сих пор не локализировали.
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  20.01.18, 22:31 В центре Киева произошел масштабный пожар в нежилом здании на улице Богдана Хмельницкого, 14. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.  Горит около 800 квадратных метров крыши. У пожара высокий ранг,…
Фокус Фокус  ·  20.01.18, 22:42 К тушению пожара в центре Киева привлечено 22 единицы техники и 84 человек личного состава. Пожарным удалось локализировать огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева. "По предварительным данным,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.01.18, 22:59 Возможными причина пожара в доме на улице Богдана Хмельницкого в Киеве является умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без постоянного места жительства. Об этом в субботу, 20 января,…
Униан Униан  ·  20.01.18, 23:05 Огнем охвачены по меньшей мере два этажа, возможными причинами пожара являются умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем.
Гордон Гордон  ·  20.01.18, 23:25 Возгорание произошло на верхнем этаже и крыше здания, площадь пожара составляла около 800 кв.м.Спасатели локализировали пожар в отселенном пятиэтажном доме на улице Богдана Хмельницкого, 12 в Киеве. Об…
Сегодня Сегодня  ·  20.01.18, 23:45 Площадь пожара составляла около 800 кв.м.. Сотрудники ГСЧС локализировали пожар в отселенном 5-этажном здании в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12."По состоянию на 22:03 пожар локализирован",…
Украинская правда Украинская правда  ·  21.01.18, 00:18 Пожар в старинном отселенном доме в Киеве по адресу улица Богдана Хмельницкого, 12/14, ликвидировали.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.01.18, 00:25   Спасатели ликвидировали пожар в отселенном историческом пятиэтажном здании в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12-14, сообщает пресс-служба ГосЧС.   Пожар был ликвидирован в 23:28 20 января.…
Новое Время Новое Время  ·  21.01.18, 00:34 Вечером, 20 января, в историческом районе Праги произошел пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David на улице Наплавни, передает Reuters.
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 00:36 ГосЧС сообщила о локализации пожара на улице Б.Хмельницкого.
Гордон Гордон  ·  21.01.18, 00:37 Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные здания.Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в отселенном историческом пятиэтажном…
Новое Время Новое Время  ·  21.01.18, 01:06 Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в отселенном историческом пятиэтажном здании в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, сообщает пресс-служба ведомства.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.01.18, 01:21 Пожарные потушили огонь в здании возле киевского ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого, 12. Огнем было охвачено 800 квадратных метров помещения. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.…
УНН УНН  ·  21.01.18, 01:35 В центре Киева возле ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого произошел пожар в отселены здания. По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 19:42. По прибытию…
Униан Униан  ·  21.01.18, 01:37 Информации о травмированных и погибших нет, причина пожара сейчас выясняется.
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