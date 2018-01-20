В центре Киева горит нежилое здание (42 новости и 2 видео) «В Киеве горит нежилое помещение»

В центре Киева загорелось здание на ул. Богдана Хмельницого 12 возле м. "Театральная", передает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

Горит крыша здания, огороженного строительным забором. По предварительной информации, горит нежилое помещение.

На месте работают пожарные. Проезжая часть дороги на ул. Хмельницкого перекрыта.

Дым, который выходит из крыши здания, заметно за несколько кварталов.

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Обновлено в 01:35 К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона. Жителей соседних домов эвакуировали.

Обновлено в 01:37 Информации о травмированных и погибших нет, причина пожара сейчас выясняется.