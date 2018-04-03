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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров» · · Обновлено в 12:46
· Центр Киева
В центре Киева митингуют националисты

В центре Киева митингуют националисты (20 новостей и 1 видео)

«Правоохранители усиливают превентивные меры»

Представители националистических организаций "Правый сектор", "Национальный корпус", "Свобода" и другие собираются провести марш "За украинское будущее без олигархов"

Обновлено в 12:41 У здания Кабинета Министров на ул.Грушевского проходит митинг националистических сил.

Обновлено в 12:46 После совместного исполнения национального гимна участники марша выдвинули требования к депутатам Верховной Рады немедленно внести на рассмотрение и принять Антиолигархический пакет коренных преобразований. От Кабинета Министров Украины националисты потребовали выразить четкую позицию относительно Антиолигархического пакета коренных преобразований, публично его поддержать и обратиться в парламент относительно немедленного рассмотрения этих ключевых инициатив.

ФОТО К НОВОСТИ: «В центре Киева митингуют националисты»
Фото В центре Киева митингуют националисты
Фото В Киеве проходит марш националистов: онлайн
Фото В центре Киева проходит марш националистических сил
Фото Националисты собрались пройти маршем к Правительственному кварталу
Фото Участники националистического марша перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве
Фото В Киеве националисты проводят марш против олигархов
Фото Националисты перекрыли центр Киева и требуют деолигархизации Украины
Фото Около 1,5 тысячи правоохранителей охраняют центр Киева в связи с националистическим маршем
Фото Около 20 тысяч националистов прошли маршем «За украинское будущее без олигархов!»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 10:43 В центре Киева во вторник утром проходит марш националистических сил "За украинское будущее без олигархов".
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  03.04.18, 10:50 В центре Киева перекрыли проезд из-за марша националистов. Как сообщает "Украинская правда", представители партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правого сектора" идут колонной к Кабинету министров,…
Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 10:57 Активисты намерены посетить Администрацию президента
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  03.04.18, 10:58 Участники митинга планируют пройти маршем до Администрации президента.  
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  03.04.18, 11:00 Политический блок, который требуют принять националисты, включает закон об импичменте президента, закон отмене депутатской и президентской неприкосновенности, закон о процедуре отзыва депутатов, чиновников…
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 11:01 В центре Киева утром проходит марш националистических сил За украинское будущее без олигархов.
Телеграф Телеграф  ·  03.04.18, 11:03 Возле стадиона имени Лобановского по улице Грушевского собрались националисты с планами пройти маршем к Правительственному кварталу.
Униан Униан  ·  03.04.18, 11:07 Несколько тысяч активистов националистических организаций и партий отправились от стадиона «Динамо» в сторону Верховной Рады.
Главком Главком  ·  03.04.18, 11:13 В Киеве утром во вторник, 3 апреля, проходит Марш националистов «За украинское будущее без олигархов». На акцию вышли активисты ВО «Свобода», «Национального корпуса»,…
ForUm ForUm  ·  03.04.18, 11:33 Представители националистических организаций собрались в центре Киева, напротив стадиона имени Лобановского, чтобы затем отправиться колонной к Кабинету Министров, Верховной Раде и Администрации Президента,…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  03.04.18, 11:45 Представители националистических организаций перекрыли центр Киева, пройдясь маршем от стадиона им Лобановского, к Кабинету министров, Верховной Раде и Администрации президента. Как сообщает корреспондент…
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 11:52 В центре Киева 3 апреля представители националистических организаций проводят марш "За Украину без олигархов".
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.04.18, 11:59 В столице Украины в акции под названием "Марш силы нации" принимает участие около 5 тысяч человек
Униан Униан  ·  03.04.18, 12:00 Правоохранители усиливают превентивные меры.
MIGnews MIGnews  ·  03.04.18, 12:25 Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что вскоре должны состоятся переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Politeka Politeka  ·  03.04.18, 12:26 На площади возле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве начался марш «За украинское будущее без олигархов!» Под флагами ВО «Свобода», «Национального корпуса», «Правого сектора», КУН, ОУН и «С-14»…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.04.18, 12:41 У здания Кабинета Министров на ул.Грушевского проходит митинг националистических сил.
Канал 112 Канал 112  ·  03.04.18, 12:46 На площади возле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского в Киеве начался марш «За украинское будущее без олигархов!». Об этом сообщают "Українські новини". Под флагами во "Свобода", "Национального корпуса",…
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В центре Киева митингуют националисты

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