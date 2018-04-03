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В центре Киева митингуют националисты (20 новостей и 1 видео) «Правоохранители усиливают превентивные меры»

Представители националистических организаций "Правый сектор", "Национальный корпус", "Свобода" и другие собираются провести марш "За украинское будущее без олигархов"

Обновлено в 12:41 У здания Кабинета Министров на ул.Грушевского проходит митинг националистических сил.

Обновлено в 12:46 После совместного исполнения национального гимна участники марша выдвинули требования к депутатам Верховной Рады немедленно внести на рассмотрение и принять Антиолигархический пакет коренных преобразований. От Кабинета Министров Украины националисты потребовали выразить четкую позицию относительно Антиолигархического пакета коренных преобразований, публично его поддержать и обратиться в парламент относительно немедленного рассмотрения этих ключевых инициатив.