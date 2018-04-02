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Происшествия
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 23:15
· Стрельба · Пресс-служба · Центр Киева
В центре Киева на улице Верхней со стрельбой избили 30-летнего иностранца

В центре Киева на улице Верхней со стрельбой избили 30-летнего иностранца (6 новостей)

«Пострадавшего забрала «скорая»»

В центре Киева злоумышленники устроили стрельбу и побили иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"В полицию в 16:50 поступило сообщение, что по улице Верхний слышны выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль "Порш Кайен", возле которого нашли две гильзы. Из показаний свидетелей, после того, как прозвучали выстрелы, от этой машины отъехали два автомобиля", – говорится в сообщении.

Сообщается, что при осмотре иномарки правоохранители изъяли пистолет револьвер под патрон Флобер.

Отмечается, что в ходе случившегося злоумышленники побили иностранца 1988 года рождения. Его с побоями с места происшествия забрала "скорая". 

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Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, а также общается с потерпевшим. Кроме этого, правоохранители проверяют записи с видеокамер наблюдения, которые могли зафиксировать данное событие.

Обновлено в 23:00 Инцидент произошел сегодня днем на улице Верхней. На месте полицейские обнаружили автомобиль Porsche Cayenne, рядом с которым нашли две гильзы.

Обновлено в 23:15 Полиция нашла гильзы и револьвер

ФОТО К НОВОСТИ: «В центре Киева на улице Верхней со стрельбой избили 30-летнего иностранца»
Фото В центре Киева злоумышленники устроили стрельбу и побили иностранца
Фото В центре Киева произошла стрельба, пострадал иностранец
Фото Нападение на иностранца: в центре Киева прозвучали произошла стрельба
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