В центре Киева супруги украли плитку из скульптуры

На Почтовой площади двое злоумышленников украли плитку со скульптурной композиции. Убежать им помешали правоохранители, которые остановили их сразу после совершения преступления.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
6 апреля около 3:40 патрульные полицейские заметили лиц, которые снимали бронзовую плитку возле фонтана. Правоохранители сразу подошли к ним и увидели, что правонарушители уже открутили несколько фрагментов из цветного металла, – говорится в сообщении полиции.
В полиции рассказали, что с помощью заранее заготовленных инструментов злоумышленники оторвали девять металлических плиток со скульптуры. Украденные вещи они складывали в сумку и, как позже признались, планировали их продать.
"Правоохранители выяснили: задержанные – это гражданские супруги. 24-летняя женщина и 33-летний мужчина уже были осуждены за преступления, связанные с наркотиками и освободились из мест лишения свободы", – отмечают в полиции.
По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся материалы на объявление сообщения о подозрении в совершении преступления и избрание задержанным меры пресечения, – говорят в полции.
Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
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