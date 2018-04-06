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В центре Киева супруги украли плитку из скульптуры

В центре Киева супруги украли плитку из скульптуры (5 новостей и 1 видео)

«На Почтовой площади в Киеве семейная пара похитила плитку из скульптурной композиции»

На Почтовой площади двое злоумышленников украли плитку со скульптурной композиции. Убежать им помешали правоохранители, которые остановили их сразу после совершения преступления.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

6 апреля около 3:40 патрульные полицейские заметили лиц, которые снимали бронзовую плитку возле фонтана. Правоохранители сразу подошли к ним и увидели, что правонарушители уже открутили несколько фрагментов из цветного металла, – говорится в сообщении полиции.

В полиции рассказали, что с помощью заранее заготовленных инструментов злоумышленники оторвали девять металлических плиток со скульптуры. Украденные вещи они складывали в сумку и, как позже признались, планировали их продать.

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"Правоохранители выяснили: задержанные – это гражданские супруги. 24-летняя женщина и 33-летний мужчина уже были осуждены за преступления, связанные с наркотиками и освободились из мест лишения свободы", – отмечают в полиции.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся материалы на объявление сообщения о подозрении в совершении преступления и избрание задержанным меры пресечения, – говорят в полции.

Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Смотрите видео, как супружеская пара плиту воровала на Почтовой площади в Киеве

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РБК Украина РБК Украина  ·  06.04.18, 20:20 На Почтовой площади в Киеве семейная пара украла плитку со скульптурной композиции. Лю этом сообщила пресс-служба полиции."Около 3:40 во время патрулирования полицейские заметили лиц, снимали бронзовую…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.04.18, 22:11 На Почтовой площади в Киеве семейная пара похитила плитку из скульптурной композиции
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 22:35 В Киеве полиция задержала двух злоумышленников, похитивших бронзовую плитку со скульптурной композиции фонтана на Почтовой площади.
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