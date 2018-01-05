В центре Запорожья споет "Моника Белуччи"

Зимние праздники в самом разгаре и на пороге Рождество. Запорожцев в эти дни будут развлекать на площади Фестивальной. Праздничные концерты и колядки начнутся уже в сочельник. Программа рождественских мероприятий в Запорожье выглядит так: 6 января 11:00 -12:00 - выступление кавер-бэнда "Моника Беллучи", с мировыми и отечественными хитами; 14:00 -15:00 - концерт-поздравление "С Новым годом, Запорожье" и флешмоб от творческих коллективов Балабинского и Новоалександровского сельских учреждений культуры Запорожского района; 15:00 -16:00 - театрализованное представление "Зимние узоры" с ростовыми куклами от областного театра кукол; 16:00 -18:00 - рождественские песни, колядки, развлекательная программа, конкурсы с подарками для детей. 7 января 11:00 - 15:00 - празднование "Казачьего Рождества" от Всеукраинской федерации "Спас" с колядками, конкурсами итрадиционными казацкими боями "Стенка на стенку"; 15:00 - 17:00 - совместная молитва верующих всех конфессий, рождественские песнопения, колядки. Кроме того, на площади будут работать сувенирные площадки, фотозоны, инсталляции, рождественский городок. СМОТРИ ЕЩЕ: Скорее за билетами: "Укрзализныця" пустит дополнительные поезда из Киева во Львов и Запорожье От-кутюр: на Казачьей разгуливал мужчина в украденных из брендового магазина вещах Быть в курсе самых коротких срочных новостей вы можете, подписавшись на наш канал Vgorode в Telegram и группу в Facebook.