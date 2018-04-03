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В Чернигове из-за паводка подтоплены десятки домов

В Чернигове из-за паводка подтоплены десятки домов (3 новости и 1 видео)

«В Чернигове произошло подтопление частных хозяйств вдоль реки Стрижень, некоторые семьи вынуждены были покинуть свои дома»

В Чернигове произошло подтопление частных хозяйств вдоль реки Стрижень, некоторые семьи вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Отмечено, что правоохранители круглосуточно охраняют зону подтопления.

К ликвидации последствий бедствия привлечены спасатели и коммунальные службы. Для максимального сброса воды и снижения ее уровня были открыты задвижки на дамбах.

Светлана Рыбалко, руководитель пресс-службы управления ГосЧС в Полтавской области, где вчера произошло подтопление трасс и домовладений, отметила, что по области сейчас уже откачано 40 тыс. куб. м воды:

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«За выходные выезжали 72 раза наши подразделения и откачали воду почти из 200 частных домохозяйств, ставках, а также дорог. За последние сутки интенсивно откачивалась вода в Полтаве, Полтавском районе, а также еще в 11 районах области. Всего откачано почти 40 тыс. куб. м воды, работала 41 единица техники и 43 человека личного состава», - сообщила Рыбалко.

В ГосЧС сообщили, что воду будут откачивать и сегодня, но интенсивность таяния прошла, ситуация нормализовалась.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Чернигове из-за паводка подтоплены десятки домов»
Фото В Чернигове из-за паводка подтоплены десятки домов
Фото В Чернигове из-за резкого потепления подтопило десятки домов. Видео
Фото В Чернигове из-за паводка подтоплены десятки домов
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Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 08:15 В Чернигове произошло подтопление частных хозяйств вдоль реки Стрижень, некоторые семьи вынуждены были покинуть свои дома.
Гордон Гордон  ·  03.04.18, 08:41 В Чернигове в ночь на 2 марта из-за резкого повышения температуры подтопило десятки домов в частном секторе. Об этом сообщает "Радіо Свобода". Спасатели ночью откачивали воду, рыли траншеи и расчищали…
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