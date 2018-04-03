В Чернигове из-за паводка подтоплены десятки домов (3 новости и 1 видео) «В Чернигове произошло подтопление частных хозяйств вдоль реки Стрижень, некоторые семьи вынуждены были покинуть свои дома»

В Чернигове произошло подтопление частных хозяйств вдоль реки Стрижень, некоторые семьи вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Отмечено, что правоохранители круглосуточно охраняют зону подтопления.

К ликвидации последствий бедствия привлечены спасатели и коммунальные службы. Для максимального сброса воды и снижения ее уровня были открыты задвижки на дамбах.

Светлана Рыбалко, руководитель пресс-службы управления ГосЧС в Полтавской области, где вчера произошло подтопление трасс и домовладений, отметила, что по области сейчас уже откачано 40 тыс. куб. м воды:

ТКГ призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта – пресс-служба Сайдика

«За выходные выезжали 72 раза наши подразделения и откачали воду почти из 200 частных домохозяйств, ставках, а также дорог. За последние сутки интенсивно откачивалась вода в Полтаве, Полтавском районе, а также еще в 11 районах области. Всего откачано почти 40 тыс. куб. м воды, работала 41 единица техники и 43 человека личного состава», - сообщила Рыбалко.

В ГосЧС сообщили, что воду будут откачивать и сегодня, но интенсивность таяния прошла, ситуация нормализовалась.