В Чернигове из-за паводка подтоплены десятки домов

В Чернигове произошло подтопление частных хозяйств вдоль реки Стрижень, некоторые семьи вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.
Отмечено, что правоохранители круглосуточно охраняют зону подтопления.
К ликвидации последствий бедствия привлечены спасатели и коммунальные службы. Для максимального сброса воды и снижения ее уровня были открыты задвижки на дамбах.
Светлана Рыбалко, руководитель пресс-службы управления ГосЧС в Полтавской области, где вчера произошло подтопление трасс и домовладений, отметила, что по области сейчас уже откачано 40 тыс. куб. м воды:
«За выходные выезжали 72 раза наши подразделения и откачали воду почти из 200 частных домохозяйств, ставках, а также дорог. За последние сутки интенсивно откачивалась вода в Полтаве, Полтавском районе, а также еще в 11 районах области. Всего откачано почти 40 тыс. куб. м воды, работала 41 единица техники и 43 человека личного состава», - сообщила Рыбалко.
В ГосЧС сообщили, что воду будут откачивать и сегодня, но интенсивность таяния прошла, ситуация нормализовалась.