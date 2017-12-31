В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

Неизвестные похитили бюст 31 декабря. В Чернигове 31 декабря неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина.
Отмечается, что бюста Пушкина не оказалось на месте утром в воскресенье, 31 декабря. На месте инцидента работают правоохранители.
Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию со дня рождения писателя.
Двумя неделями ранее в Чернигове неизвестные аналогичным образом украли бюст писателя Михаила Коцюбинского.
Обновлено в 14:57 Бюст был установлен к столетию со дня рождения писателя. (фото)
Обновлено в 15:52 Отмечается, что исчезновение памятника Пушкину местные жители заметили рано утром 31 декабря. Сейчас на месте инцидента работают правоохранители.