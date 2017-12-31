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В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина (19 новостей)

«На этот раз жертвой вандалов стал поэт Пушкин»

Неизвестные похитили бюст 31 декабря. В Чернигове 31 декабря неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина.

Отмечается, что бюста Пушкина не оказалось на месте утром в воскресенье, 31 декабря. На месте инцидента работают правоохранители.

Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию со дня рождения писателя.

Двумя неделями ранее в Чернигове неизвестные аналогичным образом украли бюст писателя Михаила Коцюбинского.

В центре Москвы установят четырехметровый памятник патриарху Кириллу
В центре Москвы установят четырехметровый памятник патриарху Кириллу

Обновлено в 14:57 Бюст был установлен к столетию со дня рождения писателя. (фото)

Обновлено в 15:52 Отмечается, что исчезновение памятника Пушкину местные жители заметили рано утром 31 декабря. Сейчас на месте инцидента работают правоохранители.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина»
Фото В Чернигове украли бюст Пушкина
Фото В Чернигове неизвестные украли бюст Пушкина
Фото В Чернигове похищен памятник Пушкину
Фото В Чернигове украли бюст Пушкина
Фото В Чернигове украли бюст Александра Пушкина
Фото В Чернигове украли 117-летний бюст Пушкина
Фото В Чернигове ночью украли еще один бронзовый бюст русского классика
Фото В Чернигове украли бюст Пушкина
Фото В Чернигове вандалы украли бронзовый бюст русского классика, фото (фото)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  31.12.17, 11:04 В Чернигове 31 декабря неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает местное издание ЧЕline. Отмечается, что бюста Пушкина не оказалось на месте утром в воскресенье,…
Новое Время Новое Время  ·  31.12.17, 11:43 В Чернигове в воскресенье, 31 декабря, неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина.
Украинская правда Украинская правда  ·  31.12.17, 11:58 В городе Чернигов в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст Александра Пушкина.
Апостроф Апостроф  ·  31.12.17, 12:08 В Чернигове снова произошел инцидент с кражей бюста известного деятеля культуры. В ночь на 31 декабря с постамента на Валу исчез бюст российского поэта Александра Пушкина.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Depo.ua Depo.ua  ·  31.12.17, 12:08 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ЧЕline . Пропажу обнаружили рано утром. На месте инцидента работают правоохранители. Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древнейшей части города к столетию…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.12.17, 12:18 В Чернигове 31 декабря неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.12.17, 12:18 В Чернигове 31 декабря неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  31.12.17, 12:30 Бюст простоял более ста лет. Он пережил гражданскую войну, революцию большевиков, две мировые войны, но стал жертвой охотников за цветметом.
ForUm ForUm  ·  31.12.17, 12:52 В ночь на 31 декабря в Чернигове неизвестные украли бронзовый бюст Александра Пушкина.Об этом на своей странице в Facrbook сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.12.17, 12:59 31 декабря в Чернигове украли бюст русского писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает местное издание ЧЕline. Обнаружили, что бюст Пушкина исчезло - утром. На месте инцидента работают правоохранители.…
Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 13:03 В Чернигове неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.12.17, 13:12 В Чернигове в воскресенье, 31 декабря, неизвестные похитили бюст русского писателя Александра Пушкина
Фокус Фокус  ·  31.12.17, 13:23 В ночь на 31 декабря в Чернигове неизвестные украли бронзовый бюст поэта Александра Пушкина. Об этом написал в Facebook секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов…
ТСН ТСН  ·  31.12.17, 13:57 На этот раз жертвой вандалов стал поэт Пушкин.
Главред Главред  ·  31.12.17, 14:57 Бюст был установлен к столетию со дня рождения писателя. (фото)
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  31.12.17, 15:52 В Чернигове во второй раз за месяц вандалы похищают бюст известного писателя. На этот раз внимание злоумышленников привлек бронзовый памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает издание…
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