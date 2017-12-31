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В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина (19 новостей) «На этот раз жертвой вандалов стал поэт Пушкин»

Неизвестные похитили бюст 31 декабря. В Чернигове 31 декабря неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина.

Отмечается, что бюста Пушкина не оказалось на месте утром в воскресенье, 31 декабря. На месте инцидента работают правоохранители.

Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию со дня рождения писателя.

Двумя неделями ранее в Чернигове неизвестные аналогичным образом украли бюст писателя Михаила Коцюбинского.

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Обновлено в 14:57 Бюст был установлен к столетию со дня рождения писателя. (фото)

Обновлено в 15:52 Отмечается, что исчезновение памятника Пушкину местные жители заметили рано утром 31 декабря. Сейчас на месте инцидента работают правоохранители.