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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:40
· Видео · Черное море · Испытание · Море
В Черном море испытали бронированные катера Гюрза-М

В Черном море испытали бронированные катера Гюрза-М (6 новостей и 1 видео)

«В Черном море прошли заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров»

В юго-западной части Черного моря прошли заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров типа Гюрза-М. Соответствующее видео в среду, 4 апреля, было опубликовано на Уoutube.

В подписи к видео отмечается, что во время очередного выхода в море проверялась работа системы управления артиллерийским огнем, а также узлов и механизмов электромеханической боевой части.

Ранее в Украине успешно провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.

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Обновлено в 14:32 "Во время очередного выхода в море проверялась работа системы управления артиллерийским огнем, а также узлов и механизмов электромеханической боевой части", - говорится в сообщении.

Обновлено в 14:40 Россия сосредоточила на границе с Украиной 19 батальонных тактических групп численностью более 77 тыс. человек

ФОТО К НОВОСТИ: «В Черном море испытали бронированные катера Гюрза-М»
Фото В Черном море испытали бронированные катера Гюрза-М
Фото В Черном море испытали артиллерийские катера
Фото В Черном море испытали артиллерийские катера (Видео)
Фото В Черном море испытывают бронированные артиллерийские катера
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИС ИС  ·  05.04.18, 11:40 По данным Министерства обороны Украины, в юго-западной части Черного моря продолжаются заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров типа «Гюрза-М».   Во время очередного выхода в море…
Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 11:53 В юго-западной части Черного моря прошли заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров типа Гюрза-М.
Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 13:42 В Черном море прошли заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров.
Газета День Газета День  ·  05.04.18, 14:32 В юго-западной части Черного моря продолжаются заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров типа "Гюрза-М". Об этом сообщает пресс-служба Министерства оборони Украины. "Во время очередного…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  05.04.18, 14:40 Россия сосредоточила на границе с Украиной 19 батальонных тактических групп численностью более 77 тыс. человек
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