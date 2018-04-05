Сегодня в 13:10

В Черном море испытали бронированные катера Гюрза-М (6 новостей и 1 видео) «В Черном море прошли заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров»

В юго-западной части Черного моря прошли заводские испытания малых бронированных артиллерийских катеров типа Гюрза-М. Соответствующее видео в среду, 4 апреля, было опубликовано на Уoutube.

В подписи к видео отмечается, что во время очередного выхода в море проверялась работа системы управления артиллерийским огнем, а также узлов и механизмов электромеханической боевой части.

Ранее в Украине успешно провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

В Киеве на Виноградаре произошла драка с поножовщиной (фото, видео)

Обновлено в 14:32 "Во время очередного выхода в море проверялась работа системы управления артиллерийским огнем, а также узлов и механизмов электромеханической боевой части", - говорится в сообщении.

Обновлено в 14:40 Россия сосредоточила на границе с Украиной 19 батальонных тактических групп численностью более 77 тыс. человек