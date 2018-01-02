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В Черновцах авто на скорости влетело в бетонный знак с названием города. Водитель погиб (5 новостей) «От полученных травм водитель скончался»

В Черновцах ночью во вторник, 2 января, произошло ДТП, в результате которого погиб водитель.

Об этом сообщает ТСН.

Около 4:00 водитель автомобиля на въезде из города на скорости влетел в бетонный знак «Черновцы». В результате удара машина опрокинулась, каменную конструкцию было разрушено.

Водителя прижало перевернутым автомобилем. 37-летний мужчина погиб на месте происшествия.

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Следственно-оперативная группа устанавливает причины аварии.

Обновлено в 14:05 Об этом сообщает ТСН.

Обновлено в 15:32 Около четырех часов водитель легкового автомобиля на въезде в город по пока неустановленным причинам на скорости влетел в бетонный знак "Черновцы". От удара машина опрокинулась, каменная конструкция была разрушена, а водителя прижало перевернутым автомобилем.