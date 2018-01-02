  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. В Черновцах авто на скорости влетело в бетонный знак с названием города. Водитель погиб
Происшествия
Главком Главком · · Обновлено в 15:32
· ДТП · Январь · Результат
В Черновцах авто на скорости влетело в бетонный знак с названием города. Водитель погиб

В Черновцах авто на скорости влетело в бетонный знак с названием города. Водитель погиб (5 новостей)

«От полученных травм водитель скончался»

В Черновцах ночью во вторник, 2 января, произошло ДТП, в результате которого погиб водитель.

Об этом сообщает ТСН.

Около 4:00 водитель автомобиля на въезде из города на скорости влетел в бетонный знак «Черновцы». В результате удара машина опрокинулась, каменную конструкцию было разрушено.

Водителя прижало перевернутым автомобилем. 37-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Под Хмельницким сбили женщину с коляской: фото с места смертельного ДТП
Под Хмельницким сбили женщину с коляской: фото с места смертельного ДТП

Следственно-оперативная группа устанавливает причины аварии.

Обновлено в 14:05 Об этом сообщает ТСН.

Обновлено в 15:32 Около четырех часов водитель легкового автомобиля на въезде в город по пока неустановленным причинам на скорости влетел в бетонный знак "Черновцы". От удара машина опрокинулась, каменная конструкция была разрушена, а водителя прижало перевернутым автомобилем.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Черновцах авто на скорости влетело в бетонный знак с названием города. Водитель погиб»
Фото Посреди ночи водитель на скорости влетел в бетонный знак "Черновцы"
Фото Водитель на скорости влетел в бетонный знак "Черновцы" - спасти мужчину не удалось
Фото Смертельное ДТП в Черновцах: лихач врезался в бетонный знак
Фото Автомобиль на скорости влетел в бетонный знак «Черновцы», водитель погиб (ФОТО)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  02.01.18, 10:47 От полученных травм водитель скончался.
Униан Униан  ·  02.01.18, 11:38 От полученных травм водитель скончался. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает причины аварии.
Голос.UA Голос.UA  ·  02.01.18, 15:32 В Черновцах ночью 2 января произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает УНИАН. Около четырех часов водитель легкового автомобиля на въезде в город по пока неустановленным причинам на скорости влетел в бетонный…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Мужчина открыл стрельбу в жилом доме Киева из-за шума соседей. ФОТО

Мужчина открыл стрельбу в жилом доме Киева из-за шума соседей.…
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: Полиция задержала водителя-беглеца, который сбил женщину с ребенком

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: Полиция задержала водителя-беглеца, который сбил…
В Черновцах авто на скорости влетело в бетонный знак с названием города. Водитель погиб

В Черновцах авто на скорости влетело в бетонный знак с…
В Луганской области погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве

В Луганской области погиб украинский боец, подорвавшись на взрывном устройстве
В Днепре депутат попался на краже в супермаркете

В Днепре депутат попался на краже в супермаркете
На Крещатике легковушку от удара опрокинуло на крышу. Фото

На Крещатике легковушку от удара опрокинуло на крышу. Фото
Самоубийца убил собой ребенка: трагедия в Запорожье обросла новыми подробностями

Самоубийца убил собой ребенка: трагедия в Запорожье обросла новыми подробностями
Под Хмельницким сбили женщину с коляской: фото с места смертельного ДТП

Под Хмельницким сбили женщину с коляской: фото с места смертельного…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае построили электростанцию в виде панды

В Китае построили электростанцию в виде панды
ФЭЙЛ ДНЯ. Диктор не сумел произнести фамилию Шаповалов

ФЭЙЛ ДНЯ. Диктор не сумел произнести фамилию Шаповалов
Полиция назвала четыре версии убийства юристки Ноздровской

Полиция назвала четыре версии убийства юристки Ноздровской
Бывший футболист &quot;Металлиста&quot; собирается перейти из &quot;Шахтера&quot; в ПАОК

Бывший футболист "Металлиста" собирается перейти из "Шахтера" в ПАОК
На Харьковщине мужчина безжалостно ограбил инвалида

На Харьковщине мужчина безжалостно ограбил инвалида
Новогодние празднования в центре Киева: появились яркие фото

Новогодние празднования в центре Киева: появились яркие фото
Украинцы увидят первый звездопад в году

Украинцы увидят первый звездопад в году
Покушение на Мосийчука: появилось новое видео

Покушение на Мосийчука: появилось новое видео
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.