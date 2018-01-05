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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 18:17
· Дороги · Водка · Золото
В Дании нашли похищенную бутылку водки, стоимостью более миллиона евро

В Дании нашли похищенную бутылку водки, стоимостью более миллиона евро (6 новостей)

«Как сообщили в полиции, бутылку нашли на стройке в одном из районов Копенгагена»

Бутылку водки производства компании Dartz Motorz, которая оценивается в $ 1,3 млн, обнаружили целой, но пустой.

Емкость из золота и серебра, украшенную бриллиантами обнаружили на строительной площадке в Копенгагене, сообщила местная полиция в своем Twitter

Den dyre vodka-flaske der blev stjålet på Vesterbro natten til tirsdag er fundet. Den blev fundet af en borger på en byggeplads i Charlottenlund #politidk

Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 5 января 2018 г.

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Обновлено в 18:15 Строители обнаружили бутылку водки Russo-Baltique в населенном пункте Шарлоттенлунд по приходе на работу утром 5 января, о чем сообщили в полицию. 

Обновлено в 18:17 Ранее мы сообщали, что бутылка была изготовлена с применением серебра и золота. Она украшена эмблемой с авто, который принимал участие в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частичкой кожаного сиденья. В среду, 3 января, ее владелец Брайан Енгберг, коллекционер, сообщил о краже бутылки.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Дании нашли похищенную бутылку водки, стоимостью более миллиона евро»
Фото Самую дорогую бутылку водки нашли
Фото В Дании нашли похищенную бутылку водки, стоимостью более миллиона евро
Фото Украденную в Дании самую дорогую бутылку водки нашли
Фото В Дании украденную самую дорогую в мире бутылку водки нашли пустой на стройке
Фото Украденную в Дании самую дорогую бутылку водки нашли
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  05.01.18, 17:11 В полиции Дании заявили о нахождении ранее похищенной бутылки водки из сериала Карточный домик.
Униан Униан  ·  05.01.18, 18:01 Как сообщили в полиции, бутылку нашли на стройке в одном из районов Копенгагена.
Европейская правда Европейская правда  ·  05.01.18, 18:02 Одну из самых дорогих в мире бутылок водки, которая была украдена на этой неделе из бара в Копенгагене, нашли пустой на одной из строительных площадок.
Канал 112 Канал 112  ·  05.01.18, 18:15 В столице Дании Копенгагене на стройплощадке обнаружили пустой украденную самую дорогую бутылку водки в мире. Об этом сообщает издание Ekstra Bladet. Строители обнаружили бутылку водки Russo-Baltique…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  05.01.18, 18:17 Самая дорогая бутылка водки Russo Baltique, стоимость которой составляет свыше одного миллиона евро, была найдена. Об этом у себя на странице в Twitter пишет полиция Копенгагена (Дания).«Была найдена…
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