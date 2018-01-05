В Дании нашли похищенную бутылку водки, стоимостью более миллиона евро (6 новостей) «Как сообщили в полиции, бутылку нашли на стройке в одном из районов Копенгагена»

Бутылку водки производства компании Dartz Motorz, которая оценивается в $ 1,3 млн, обнаружили целой, но пустой.

Емкость из золота и серебра, украшенную бриллиантами обнаружили на строительной площадке в Копенгагене, сообщила местная полиция в своем Twitter

Den dyre vodka-flaske der blev stjålet på Vesterbro natten til tirsdag er fundet. Den blev fundet af en borger på en byggeplads i Charlottenlund #politidk

Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 5 января 2018 г.

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Обновлено в 18:15 Строители обнаружили бутылку водки Russo-Baltique в населенном пункте Шарлоттенлунд по приходе на работу утром 5 января, о чем сообщили в полицию.

Обновлено в 18:17 Ранее мы сообщали, что бутылка была изготовлена с применением серебра и золота. Она украшена эмблемой с авто, который принимал участие в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частичкой кожаного сиденья. В среду, 3 января, ее владелец Брайан Енгберг, коллекционер, сообщил о краже бутылки.