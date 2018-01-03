В Дании украли бутылку русской водки стоимостью 1,1 млн евро

В Копенгагене украли одну из самых дорогих в мире бутылок водки стоимостью в 1,1 млн евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Водка была произведена латвийской компанией Dartz Motorz. Dartz Motorz позиционирует себя как продолжателя традиций марки «Руссо-Балт», хотя сама компания не является владельцем марки. Автомобили под этой маркой стали выпускаться на вагоностроительном заводе в Риге 100 лет назад. Несколько таких машин было поставлено российскому императорскому двору.

По словам владельца-коллекционера Брайана Энгберга, бутылка была привезена из России. Бутылку выкрали в баре Café 33, где выставили коллекцию водок.

Энгберг опубликовал фотографии предполагаемого преступника с замаскированным лицом, сделанные с камеры наблюдения. Он рассказал, что «одолжил в России» бутылку около полугода назад, застрахована она не была. Бутылка изготовлена с применением золота и серебра и украшена эмблемой с автомобилем, участвовавшем в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью его кожаного сиденья.

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Обновлено в 17:21 Неизвестный украл бутылку водки Russo Baltique, которая является единственной в своем роде и стоит 8 млн крон (1,1 миллиона евро).

Обновлено в 17:36 Бутылка водки изготовлена из 3 кг золота, эквивалентного количества серебра и имеет инкрустированную бриллиантами пробку.