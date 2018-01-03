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Общество
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 17:36
· Дания · Дороги · Водка
В Дании украли бутылку русской водки стоимостью 1,1 млн евро

В Дании украли бутылку русской водки стоимостью 1,1 млн евро (10 новостей)

«Ее стоимость превышает миллион евро»

В Копенгагене украли одну из самых дорогих в мире бутылок водки стоимостью в 1,1 млн евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Водка была произведена латвийской компанией Dartz Motorz. Dartz Motorz позиционирует себя как продолжателя традиций марки «Руссо-Балт», хотя сама компания не является владельцем марки. Автомобили под этой маркой стали выпускаться на вагоностроительном заводе в Риге 100 лет назад. Несколько таких машин было поставлено российскому императорскому двору.

По словам владельца-коллекционера Брайана Энгберга, бутылка была привезена из России. Бутылку выкрали в баре Café 33, где выставили коллекцию водок.

Энгберг опубликовал фотографии предполагаемого преступника с замаскированным лицом, сделанные с камеры наблюдения. Он рассказал, что «одолжил в России» бутылку около полугода назад, застрахована она не была. Бутылка изготовлена с применением золота и серебра и украшена эмблемой с автомобилем, участвовавшем в ралли Монте-Карло в 1912 году, а также частью его кожаного сиденья.

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Обновлено в 17:21 Неизвестный украл бутылку водки Russo Baltique, которая является единственной в своем роде и стоит 8 млн крон (1,1 миллиона евро).

Обновлено в 17:36 Бутылка водки изготовлена из 3 кг золота, эквивалентного количества серебра и имеет инкрустированную бриллиантами пробку.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Дании украли бутылку русской водки стоимостью 1,1 млн евро»
Фото В Копенгагене похитили бутылку водки из Карточного домика стоимостью более миллиона евро
Фото В Копенгагене похитили бутылку водки из Карточного домика стоимостью более миллиона евро
Фото В Дании украли бутылку российской водки стоимостью в 1,1 млн евро
Фото В Дании украли самую дорогую бутылку водки стоимостью миллион евро
Фото Из бара похитили самую дорогую в мире бутылку водки
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  03.01.18, 14:45 Из бара Caf&eacute; 33 в столице Дании Копенгагене неизвестные похитили эксклюзивную бутылку водки стоимостью 1,1 млн евро.
АТН АТН  ·  03.01.18, 14:51 Из бара Café 33 в столице Дании Копенгагене неизвестные похитили эксклюзивную бутылку водки стоимостью 1,1 млн евро.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  03.01.18, 15:00 В датском Копенгагене украли одну из самых дорогих в мире бутылок водки стоимостью 1,1 млн евро, которую ее владелец привез из России
Факты Факты  ·  03.01.18, 15:19 Ее стоимость превышает миллион евро
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  03.01.18, 16:28 Новый год принес украинцам ряд существенных нововведений
Униан Униан  ·  03.01.18, 17:09 Бутылка водки была произведена частной компанией Dartz Motorz, которая базируется в Латвии и специализируется на производстве бронеавтомобилей.
Европейская правда Европейская правда  ·  03.01.18, 17:21 Неизвестный украл бутылку водки Russo Baltique, которая является единственной в своем роде и стоит 8 млн крон (1,1 миллиона евро).
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.01.18, 17:36 Полиция Копенгагена расследует похищение бутылки водки, которая считается самой дорогой в мире Бутылка сохранялась в заведении под названием Cafe 33. Стоит $ 1,3 млн. Полиция расследует, каким образом…
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