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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 21:57
· Дания · Военные
В Дании значительно увеличат расходы на оборону - на фоне угрозы от РФ

В Дании значительно увеличат расходы на оборону - на фоне угрозы от РФ (5 новостей)

«Депутаты парламента Дании согласились выделить дополнительные $2,14 млрд на оборону в следующие 6 лет, называя Россию одной из самых больших…»

Парламент Дании согласился выделить дополнительные $2,14 млрд на оборону в течении последующих шести лет на фоне растущей угрозы со стороны России. Об этом сообщает Reuters. 

К 2023 году военные расходы государства вырастут примерно на 20% по сравнению с нынешним уровнем. 

"Угроза со стороны России реальная и она растет, поэтому мы должны демонстрировать решимость к обороне - и у нас есть эта решимость", - сказал премьер Дании Ларс Льокке-Расмуссен.

Отмечается, что в новом оборонном соглашение предусмотрено противодействие военным угрозам в сотрудничестве с союзниками по НАТО и защита граждан Дании, а также эффективная бороться с растущей угрозой в киберпространстве.

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В сообщении также говорится, что в октябре прошлого года была достигнута договоренность о создании в регионе Балтийского моря бригаду на четыре тысячи военных. 

Помимо этого Копенгаген намерен уделить большее внимание участию Дании в международных военных операциях с целью борьбы с терроризмом и уменьшения потоков нелегальных мигрантов.

В данный момент Дания тратит около 1,5,% ВВП на оборону, однако НАТО призывает членов Альянса поднять расходы до минимум 2%.

Обновлено в 20:36 К 2023 году военные расходы государства вырастут примерно на 20% по сравнению с нынешним уровнем. 

Обновлено в 21:57 Отмечается, что в новом оборонном соглашение предусмотрено противодействие военным угрозам в сотрудничестве с союзниками по НАТО и защита граждан Дании, а также эффективная бороться с растущей угрозой в киберпространстве.

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Европейская правда Европейская правда  ·  28.01.18, 17:13 Депутаты парламента Дании согласились выделить дополнительные $ 2.14 млрд на оборону в последующие шесть лет, называя Россию в числе крупнейших угроз безопасности.
Украинская правда Украинская правда  ·  28.01.18, 17:50 Депутаты парламента Дании согласились выделить дополнительные $2,14 млрд на оборону в следующие 6 лет, называя Россию одной из самых больших угроз безопасности.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  28.01.18, 18:55 Депутаты парламента Дании согласились выделить дополнительные $ 2.14 млрд на оборону в последующие шесть лет, называя Россию в числе крупнейших угроз безопасности.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.01.18, 21:57 Парламент Дании согласился выделить дополнительные $2,14 млрд на оборону в течении последующих шести лет на фоне растущей угрозы со стороны России. Как сообщает Reuters, к 2023 году военные расходы государства…
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