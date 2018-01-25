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Politeka Politeka · · Обновлено в 23:45
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В Давосе после вопроса о коррупции в Украине робот София завис

В Давосе после вопроса о коррупции в Украине робот София завис (6 новостей)

«Машине понадобился человек-помощник, чтобы восстановить нормальный режим работы»

У известного во всем мире новейшего робота-андроида по имени София возникли проблемы в работе синтетического мозга после вопроса о том, как лучше всего побороть коррупцию в Украине Об этом на своей странице Facebook написала народный депутат от партии «Батькивщина» Алена Шкрум. «У наиболее развитого работа в мире госпожи Софии после вопроса: «Что делать с коррупцией (в ... Источник: Политека.

Обновлено в 22:51 "У наиболее развитого работа в мире госпожи Софии после вопроса: "Что делать с коррупцией в Украине?" - сломался скрипт и подвис процессор", – рассказала она.

Обновлено в 23:45 Машине понадобился человек-помощник, чтобы восстановить нормальный режим работы.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Давосе после вопроса о коррупции в Украине робот София завис»
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Хвиля Хвиля  ·  25.01.18, 18:25 Робот София с искусственным интеллектом завис, когда его спросили о коррупции в Украине. Об этом в Facebook рассказала народный депутат Алена Шкрум. Шкрум общалась с роботом в Давосе. «У наиболее…
Обозреватель Обозреватель  ·  25.01.18, 20:35 Это произошло в Давосе
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  25.01.18, 22:02 У самого развитого робота в мире Софии сломался алгоритм после того, как ей задали вопрос о коррупции в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп Алена Шкрум.«У самого развитого работа…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.01.18, 22:51 У знаменитого робота Софии, который пообещал уничтожить человечество, сломался скрипт и подвис процессор после вопроса о коррупции в Украине. Об этом сообщила народный депутат Алена Шкрум на своей странице…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  25.01.18, 23:45 Машине понадобился человек-помощник, чтобы восстановить нормальный режим работы.
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