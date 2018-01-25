В Давосе после вопроса о коррупции в Украине робот София завис (6 новостей) «Машине понадобился человек-помощник, чтобы восстановить нормальный режим работы»

У известного во всем мире новейшего робота-андроида по имени София возникли проблемы в работе синтетического мозга после вопроса о том, как лучше всего побороть коррупцию в Украине Об этом на своей странице Facebook написала народный депутат от партии «Батькивщина» Алена Шкрум. «У наиболее развитого работа в мире госпожи Софии после вопроса: «Что делать с коррупцией (в ... Источник: Политека.

Обновлено в 22:51 "У наиболее развитого работа в мире госпожи Софии после вопроса: "Что делать с коррупцией в Украине?" - сломался скрипт и подвис процессор", – рассказала она.

Обновлено в 23:45 Машине понадобился человек-помощник, чтобы восстановить нормальный режим работы.