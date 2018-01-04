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Экономика и финансы
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 23:21
· Аннексированный Крым · Январь
В декабре-2017 в порты оккупированного Крыма зашли 26 грузовых судов-нарушителей

В декабре-2017 в порты оккупированного Крыма зашли 26 грузовых судов-нарушителей (10 новостей)

«Практически все суда-нарушители принадлежат РФ»

В период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года были зафиксированы заходы в порты временно оккупированного Россией Крыма 26 грузовых судов-нарушителей (в которых работает AIS (Automatic Identification System)).

Обновлено в 23:17 Практически все суда-нарушители принадлежат РФ.

Обновлено в 23:21 За декабрь в порты оккупированного Крыма в нарушение законодательства Украины заходило 26 суден Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины. Сообщается, что кроме России, запрет нарушило также судно под флагом Сьерра-Леоне. «В целом этими судами осуществлено 82 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. 25 судов под флагом ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «В декабре-2017 в порты оккупированного Крыма зашли 26 грузовых судов-нарушителей»
Фото В декабре-2017 в порты оккупированного Крыма зашли 26 грузовых судов-нарушителей
Фото В МинВОТ отчитались о количестве судов, которые незаконно зашли в Крым
Фото В декабре в порты оккупированного Крыма вошли 26 грузовых судов-нарушителей, почти все – под флагом РФ
Фото В декабре в порты оккупированного Крыма зашли 26 грузовых судов-нарушителей
Фото В декабре в порты Крыма массово заходили суда-нарушители
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.01.18, 20:19 В период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года зафиксированы заходы 26 грузовых судов-нарушителей из тех, в которых работает AIS (Automatic Identification System), в порты временно оккупированного…
Украинская правда Украинская правда  ·  04.01.18, 20:33 С 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года зафиксирован заход 26 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма.
Телеграф Телеграф  ·  04.01.18, 20:57 В декабре-2017 в порты оккупированного Крыма зашли 26 грузовых судов-нарушителей.
Канал 112 Канал 112  ·  04.01.18, 21:40 В период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года зафиксированы заходы 26 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  04.01.18, 22:03 "В целом этими судами осуществлено 82 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. 25 судов под флагом Российской Федерации и 1 судно под флагом Республики Сьерра-Леоне. Следует заметить, что на рейде…
Сегодня Сегодня  ·  04.01.18, 22:05 Всего эти суда осуществили 82 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. В период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года зафиксированы заходы 26 грузовых судов-нарушителей из тех, в которых работает…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.01.18, 22:50 В период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года зафиксированы заходы 26 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.01.18, 23:17 Практически все суда-нарушители принадлежат РФ.
Politeka Politeka  ·  04.01.18, 23:21 За декабрь в порты оккупированного Крыма в нарушение законодательства Украины заходило 26 суден Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины.…
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В декабре-2017 в порты оккупированного Крыма зашли 26 грузовых судов-нарушителей

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