В декабре-2017 в порты оккупированного Крыма зашли 26 грузовых судов-нарушителей

В период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года были зафиксированы заходы в порты временно оккупированного Россией Крыма 26 грузовых судов-нарушителей (в которых работает AIS (Automatic Identification System)).

Обновлено в 23:17 Практически все суда-нарушители принадлежат РФ.

Обновлено в 23:21 За декабрь в порты оккупированного Крыма в нарушение законодательства Украины заходило 26 суден Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины. Сообщается, что кроме России, запрет нарушило также судно под флагом Сьерра-Леоне. «В целом этими судами осуществлено 82 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. 25 судов под флагом ... Источник: Политека.