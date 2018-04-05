В деле о госизмене Януковича допросят Добкина (11 новостей) «Бывший губернатор Харькова выступит как свидетель защиты»

Оболонский районный суд Киева в рамках рассмотрения дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича допросит свидетеля стороны защиты - нардепа Михаила Добкина. Об этом заявил председательствующий по делу Януковича судья Владислав Девятко, пишет "РБК-Украина".

Сторона защиты Януковича подала ходатайство о допросе Михаила Добкина в Оболонском суде.

"29 марта стала известна информация относительно обстоятельств, которые имеют значение для разрешения данного дела. Добкин на тот момент занимал достаточно ответственную должность. Просим обеспечить допрос Добкина в данном судебном заседании", - сказала адвокат Адриана Фозекош.

В то же время прокуроры возражали относительно ходатайства о допросе Добкина.

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"Вызывался свидетель стороны защиты Кобылинский, в суд не явился и направил телеграмму о том, что не смог явиться на заседание. Учитывая, что адвокаты уклоняются от допроса свидетелей, 11, 12, 18 и 19 апреля - даты для допроса свидетелей защиты. Суд также постановил удовлетворить ходатайство о допросе свидетеля Добкина", - сказал судья.

Отметим, Михаил Добкин является действующим народным депутатом Украины. Был избран по спискам "Оппозиционного блока", однако в парламенте, пробыв в одноименной фракции определенное время, покинул ее. В июле 2017 года Рада проголосовала за снятие с Добкина неприкосновенности, дала разрешение на задержание и арест. Добкин является фигурантом дела о земельных махинациях в Харькове.

Обновлено в 16:31 Адвокаты Януковича продолжают заваливать суд ходатайствами о допросе свидетелей. Большинство ходатайств судьи отклоняют.

Обновлено в 16:50 Адвокат заявил, что таким образом суд нарушает "разумные сроки проведения процессуальных действий".