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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 16:50
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В деле о госизмене Януковича допросят Добкина

В деле о госизмене Януковича допросят Добкина (11 новостей)

«Бывший губернатор Харькова выступит как свидетель защиты»

Оболонский районный суд Киева в рамках рассмотрения дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича допросит свидетеля стороны защиты - нардепа Михаила Добкина. Об этом заявил председательствующий по делу Януковича судья Владислав Девятко, пишет "РБК-Украина".

Сторона защиты Януковича подала ходатайство о допросе Михаила Добкина в Оболонском суде.

"29 марта стала известна информация относительно обстоятельств, которые имеют значение для разрешения данного дела. Добкин на тот момент занимал достаточно ответственную должность. Просим обеспечить допрос Добкина в данном судебном заседании", - сказала адвокат Адриана Фозекош.

В то же время прокуроры возражали относительно ходатайства о допросе Добкина.

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"Вызывался свидетель стороны защиты Кобылинский, в суд не явился и направил телеграмму о том, что не смог явиться на заседание. Учитывая, что адвокаты уклоняются от допроса свидетелей, 11, 12, 18 и 19 апреля - даты для допроса свидетелей защиты. Суд также постановил удовлетворить ходатайство о допросе свидетеля Добкина", - сказал судья.

Отметим, Михаил Добкин является действующим народным депутатом Украины. Был избран по спискам "Оппозиционного блока", однако в парламенте, пробыв в одноименной фракции определенное время, покинул ее. В июле 2017 года Рада проголосовала за снятие с Добкина неприкосновенности, дала разрешение на задержание и арест. Добкин является фигурантом дела о земельных махинациях в Харькове.

Обновлено в 16:31 Адвокаты Януковича продолжают заваливать суд ходатайствами о допросе свидетелей. Большинство ходатайств судьи отклоняют.

Обновлено в 16:50 Адвокат заявил, что таким образом суд нарушает "разумные сроки проведения процессуальных действий".

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Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 15:14 Оболонский районный суд Киева разрешил допросить народного депутата от "Оппозиционного блока", экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина в качестве свидетеля по делу о государственной…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.04.18, 15:27 Оболонский районный суд г.Киева разрешил допросить народного депутата от "Оппозиционного блока", экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина в качестве свидетеля по делу о государственной…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  05.04.18, 16:00 Бывший губернатор Харькова выступит как свидетель защиты.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  05.04.18, 16:09 Оболонский районный суд Киева вызвал на допрос в качестве свидетеля народного депутата Михаила Добкина по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает УНН "Просим допросить…
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Униан Униан  ·  05.04.18, 16:31 Адвокаты Януковича продолжают заваливать суд ходатайствами о допросе свидетелей. Большинство ходатайств судьи отклоняют.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.04.18, 16:50 Оболонский районный суд города Киева объявил 15-минутный перерыв в деле о госизмене Виктора Януковича из-за перепалки между прокурором и адвокатом. Все произошло из-за того, что суд в очередной раз отказал…
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