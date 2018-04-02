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В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели

В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели (4 новости)

«Власти России обещают раскрывать подробности дела»

Дополнительные свидетели появляются в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе РФ Сергей Меняйло, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Все, что можно открыть, и даже больше, мы открываем (общественности – ред.). Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели. По возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось - закрыли дверь или не закрыли и так далее - будет до вас доводиться в открытую. Но есть понятие "тайны следствия", - сказал полпред.

Меняйло добавил, что через несколько дней в город снова приедет председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Крупный пожар на Пересыпи: горят склады производственного предприятия
Крупный пожар на Пересыпи: горят склады производственного предприятия

Как сообщал УНН, 25 марта в Кемерово произошел пожар. По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек. 

Аман Тулеев, который руководил областью 21 год, объявил об уходе в отставку.

ФОТО К НОВОСТИ: «В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели»
Фото В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели
Фото По делу о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели
Фото Пожар в Кемерово: появились новые свидетели
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Униан Униан  ·  02.04.18, 10:05 Через несколько дней ожидается прибытие в Кемерово главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Униан Униан  ·  02.04.18, 10:05 Через несколько дней ожидается прибытие в Кемерово главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Обозреватель Обозреватель  ·  02.04.18, 10:09 Власти России обещают раскрывать подробности дела
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В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели

В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели
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