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В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (3 новости и 1 видео)

«26 января 2018 в день рождения Героя Украины и Беларуси Михаила Жизневский, который погиб во время кровавых событий на ул.…»

В Киеве вечером пятницы, 26 января, прошло памятное шествие в честь дня рождения Михаила Жизневского - гражданина Беларуси, который погиб в Киеве во время Революции Достоинства в январе 2014 года. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники шествия собрались возле памятника княгине Ольге на Михайловской площади, откуда и стартовал марш.

Шествие памяти последовало тем же маршрутом, которым четыре года назад Михаила Жизневского проводили в последний путь - от Михайловской через Софиевскую площадь к площади Театральной, потом - по улицами Хмельницкого, Крещатику и Грушевского.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.01.18, 21:36 26 января 2018 в день рождения Героя Украины и Беларуси Михаила Жизневский, который погиб во время кровавых событий на ул. Грушевского 22 января 2014 от беркутовской пули в Киеве состоялось памятное шествие.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.01.18, 21:36 26 января 2018 в день рождения Героя Украины и Беларуси Михаила Жизневский, который погиб во время кровавых событий на ул. Грушевского 22 января 2014 от беркутовской пули в Киеве состоялось памятное шествие.
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