В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве вечером пятницы, 26 января, прошло памятное шествие в честь дня рождения Михаила Жизневского - гражданина Беларуси, который погиб в Киеве во время Революции Достоинства в январе 2014 года. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Участники шествия собрались возле памятника княгине Ольге на Михайловской площади, откуда и стартовал марш.
Шествие памяти последовало тем же маршрутом, которым четыре года назад Михаила Жизневского проводили в последний путь - от Михайловской через Софиевскую площадь к площади Театральной, потом - по улицами Хмельницкого, Крещатику и Грушевского.