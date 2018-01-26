В день рождения Жизневского в центре Киева состоялся марш памяти. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (3 новости и 1 видео) «26 января 2018 в день рождения Героя Украины и Беларуси Михаила Жизневский, который погиб во время кровавых событий на ул.…»

В Киеве вечером пятницы, 26 января, прошло памятное шествие в честь дня рождения Михаила Жизневского - гражданина Беларуси, который погиб в Киеве во время Революции Достоинства в январе 2014 года. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники шествия собрались возле памятника княгине Ольге на Михайловской площади, откуда и стартовал марш.

Шествие памяти последовало тем же маршрутом, которым четыре года назад Михаила Жизневского проводили в последний путь - от Михайловской через Софиевскую площадь к площади Театральной, потом - по улицами Хмельницкого, Крещатику и Грушевского.