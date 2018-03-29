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Politeka Politeka · · Обновлено в 21:36
· Невеста
В день свадьбы британского принца Гарри в Виндзоре соберется более 100 тыс. человек

В день свадьбы британского принца Гарри в Виндзоре соберется более 100 тыс. человек (6 новостей)

«Стало известно, кто станет подружкой невесты на свадьбе Меган Маркл»

У невесты принца Гарри Меган Маркл появился новый повод для волнений перед свадьбой Так, выяснилось, что родственники, которых она не хотела видеть в числе гостей, поэтому и не отправляла им приглашения, собираются на свадьбу принца Гарри и его избранницы, которая запланирована на 19 мая. Отмечается, что несколько родственников Меган со стороны отца, с которыми у нее якобы ... Источник: Политека.

Обновлено в 21:00 На завтрак Меган предпочитает овсянку с медом и бананом, а также может съесть тост с овощами. Она не любит животную пищу и отдает предпочтение фруктам и овощам.

Обновлено в 21:36 Планируется, что более 100 тысяч человек приедут в город Виндзор Великобритании к 19 мая.

ФОТО К НОВОСТИ: «В день свадьбы британского принца Гарри в Виндзоре соберется более 100 тыс. человек»
Фото В день свадьбы британского принца Гарри в Виндзоре соберется более 100 тыс. человек
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MIGnews MIGnews  ·  29.03.18, 17:27 Будущая жена принца Гарри дала интервью, в котором рассказала о своем питании.
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  29.03.18, 18:00 Стало известно, кто станет подружкой невесты на свадьбе Меган Маркл
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.03.18, 19:22 Более 100 тыс. человек, согласно ожиданиям полиции, посетят британский город Виндзор, где 19 мая должно состояться бракосочетание внука королевы Великобритании Елизаветы II принца Гарри Уэльского и актрисы…
РБК Украина РБК Украина  ·  29.03.18, 21:00 36-летняя актриса Меган Маркл, которая скоро станет женой принца Гарри, рассказала, какие продукты позволяют ей оставаться в прекрасной форме. По ее словам, она не любит крайностей и ограничений, а иногда…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  29.03.18, 21:36 Планируется, что более 100 тысяч человек приедут в город Виндзор Великобритании к 19 мая.
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