В день свадьбы британского принца Гарри в Виндзоре соберется более 100 тыс. человек (6 новостей) «Стало известно, кто станет подружкой невесты на свадьбе Меган Маркл»

У невесты принца Гарри Меган Маркл появился новый повод для волнений перед свадьбой Так, выяснилось, что родственники, которых она не хотела видеть в числе гостей, поэтому и не отправляла им приглашения, собираются на свадьбу принца Гарри и его избранницы, которая запланирована на 19 мая. Отмечается, что несколько родственников Меган со стороны отца, с которыми у нее якобы ... Источник: Политека.

Обновлено в 21:00 На завтрак Меган предпочитает овсянку с медом и бананом, а также может съесть тост с овощами. Она не любит животную пищу и отдает предпочтение фруктам и овощам.

Обновлено в 21:36 Планируется, что более 100 тысяч человек приедут в город Виндзор Великобритании к 19 мая.