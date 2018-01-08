В детской больницы Запорожья произошло задымление

В детской больнице города Запорожье 8 января ночью в результате короткого замыкания, произошло задымление в помещении, где находились младенцы, никто из детей не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что 8 января в 01:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение от медперсонала о задымлении в одном из помещений детской больницы №5 Хортицкого района Запорожья.

На месте происшествия спасатели установили, что на первом этаже в помещении компрессорной отделения детской интенсивной терапии произошло короткое замыкание электропроводки медицинского оборудования без последующего горения. На момент возникновения замыкания в помещении находилось 11 младенцев. Недоношенные дети и новорожденные с патологией нуждаются в тщательном, особом уходе. Одним из эффективных методов поддержания здоровья новорожденного является помещение его в инкубатор. Эвакуация из здания не проводилась, так как младенцы находились под вакуумом, и их жизни ничего не угрожало.

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Спасатели отключили электроэнергию в помещении, что не повлияло на работу аппаратов, так как каждый имеет свой блок питания, и освободили помещение от дыма путем проветривания.

По факту событий соответствующие органы проводят расследование.

Обновлено в 19:16 Как отмечается, эвакуация из помещения, где находились новорожденные, не проводилась, поскольку они находились в специальных инкубаторах под вакуумом и их жизни ничего не угрожало.