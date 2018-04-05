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В Днепре горела Приднепровская ТЭС

В Днепре горела Приднепровская ТЭС (6 новостей и 2 видео)

«В ночь на четверг, 5 апреля, в Днепре загорелась Приднепровская ТЭС»

Сегодня утром в Днипре произошел пожар на Приднепровской ТЭС, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 4:06.

По указанному адресу были направлены дежурные отделения 1,2,3,5,18,19 и 25 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330.

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Огнем поврежден трансформатор общей площадью 15 метров квадратных.

Пожар был локализован в 4:43 и ликвидирован в 4:55. К тушению пожара были привлечены 50 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Днепре горела Приднепровская ТЭС»
Фото В Днепре горела Приднепровская ТЭС
Фото В Днепре горела Приднепровская ТЭС
Фото В Днепре горела Приднепровская ТЭС
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Униан Униан  ·  05.04.18, 08:53 По предварительной информации, горело открытое распределительное устройство.
Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 09:45 В ночь на четверг, 5 апреля, в Днепре загорелась Приднепровская ТЭС.
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.04.18, 10:18 В Днепре в четверг, 5 марта, в 4:06 стало известно о возгорании на Приднепровской теплоэлектростанции, расположенной на ул. Гаванской Самарского района города. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. На месте…
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