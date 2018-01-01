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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 20:10
· Памятник · Январь
В Днепре ко дню рождения Бандеры исписали краской памятник революционерам

В Днепре ко дню рождения Бандеры исписали краской памятник революционерам (8 новостей)

«В ночь на понедельник, 1 января, в Днепре неизвестные облили красной краской недодекоммунизированный памятник участникам революционных событий, погибших за установление…»

В Днепре в ночь на 1 января националисты исписали красной краской недодекоммунизированный памятник участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе. Об этом передает радио Свобода.

Памятник и территория вокруг исписаны надписями: Ганьба, Серп и молот, смерть и голод, Слава УПА, а фамилии погибших комиссаров наведены красной краской.

Как сообщили в общественной организации С14, объединение берет на себя ответственность за эту акцию. По информации С14, она приурочена ко дню рождения Степана Бандеры.

Ранее, в марте 2017 года, в Днепре собирали подписи под петицией, где просили демонтировать недодекоммунизированный памятник.

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По словам автора обращения Евгения Пискуна, этот памятник на улице Каруны на левобережной части Днепра, подпадает под действие законов о декоммунизации, однако до сих пор не демонтирован.

Обновлено в 19:40 Его исписали лозунгами "Ганьба", "Серп и молот, смерть и голод", "Слава УПА", сообщает "Радио свобода ".

Обновлено в 20:10 Как сообщили изданию в общественной организации "С14", объединение берет на себя ответственность за эту акцию. По информации "С14", она приурочена ко дню рождения Степана Бандеры.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Днепре ко дню рождения Бандеры исписали краской памятник революционерам»
Фото В Днепре обмазали красной краской памятник коммунарам
Фото В Днепре исписали краской коммунистический памятник
Фото В Днепре облили краской советский памятник (фото)
Фото "Позор" - облили краской коммунистический памятник
Фото В Днепре облили красной краской "недекоммунизированный" памятник
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Апостроф Апостроф  ·  01.01.18, 17:29 В ночь на понедельник, 1 января, в Днепре неизвестные облили красной краской недодекоммунизированный памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе".
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РБК Украина РБК Украина  ·  01.01.18, 18:54 В Днепре в ночь на 1 января неизвестные облили красной краской памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе". Об этом передает radiosvoboda.org.Памятник…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.01.18, 19:08 В Днепре в ночь на 1 января активисты из националистической организации С14 облили красной краской недодекоммунизированный памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.01.18, 19:40 В ночь на 1 января в Днепре неизвестные облили краской памятник "участникам революционных событий, которые погибли за установление советской власти в Екатеринославе". Его исписали лозунгами "Ганьба",…
Канал 112 Канал 112  ·  01.01.18, 20:10 В Днепре в ночь на 1 января облили красной краской "недекоммунизированный" памятник "участникам революционных событий, погибших за установление советской власти в Екатеринославе". Об этом сообщает "Радио…
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