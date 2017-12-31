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В Днепре нашли повешенными молодых мужчину и женщину

В Днепре нашли повешенными молодых мужчину и женщину (3 новости)

«Возле пары лежали пустые ведра»

Скорее всего, люди свели счеты с жизнью прошлой ночью, отметили копы. (фото)

ФОТО К НОВОСТИ: «В Днепре нашли повешенными молодых мужчину и женщину»
Фото В Днепре нашли повешенными молодых мужчину и женщину
Фото Житель Днепра во время прогулки нашел повешенных мужчину и женщину
Фото В Днепре нашли повешенными мужчину и женщину (фото)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  31.12.17, 08:25 Возле пары лежали пустые ведра.
Униан Униан  ·  31.12.17, 10:45 По предварительным данным, мужчине и женщине было лет 25 - 30.
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В Днепре нашли повешенными молодых мужчину и женщину
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