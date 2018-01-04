  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. В Днепре произошла стрельба во дворе частного дома
Происшествия
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 17:30
· Стрельба · Ранение · Пресс-служба · Частный дом · Январь · Результат
В Днепре произошла стрельба во дворе частного дома

В Днепре произошла стрельба во дворе частного дома (4 новости)

«В результате происшествия пострадали находившиеся во дворе мужчины»

В Днепре в результате стрельбы в частном доме несколько мужчин получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"3 января в 20:20 в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра во двор частного дома забежали неизвестные и начали стрелять. В результате мужчины, находившиеся во дворе дома, получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в больницу", - отметили в пресс-службе.

В рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение), продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

С места происшествия были изъяты гильзы от патронов травматического действия и другие вещественные доказательства.

Стрельба в Колорадо: убит полицейский, есть раненые
Стрельба в Колорадо: убит полицейский, есть раненые

3 января в Днепре ночью произошел взрыв гранаты на бульваре Славы во дворе многоэтажного жилого дома.

Обновлено в 17:30 В Днепре неизвестные ворвались на территорию частного дома, где устроили стрельбу.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  04.01.18, 14:40 В результате происшествия пострадали находившиеся во дворе мужчины.
Апостроф Апостроф  ·  04.01.18, 17:30 В Днепре неизвестные ворвались на территорию частного дома, где устроили стрельбу.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Дом депутата в Сумах пытались поджечь &quot;коктейлем Молотова&quot;

Дом депутата в Сумах пытались поджечь "коктейлем Молотова"
В Днепре произошла стрельба во дворе частного дома

В Днепре произошла стрельба во дворе частного дома
Арестанту, который зверски убил сотрудницу СИЗО, грозит пожизненное

Арестанту, который зверски убил сотрудницу СИЗО, грозит пожизненное
Тело Ирины Ноздровской отправили на комплексную экспертизу

Тело Ирины Ноздровской отправили на комплексную экспертизу
Под Одессой не идти в армию стоило тысячу долларов

Под Одессой не идти в армию стоило тысячу долларов
За сутки в зоне АТО погибших и раненых нет, перемирие боевики нарушали 5 раз

За сутки в зоне АТО погибших и раненых нет, перемирие…
На Харьковщине на взятке в 250 тысяч гривен погорел главный ревизор-фискал

На Харьковщине на взятке в 250 тысяч гривен погорел главный…
На Прикарпатье мужчина сбил насмерть пенсионера-велосипедиста

На Прикарпатье мужчина сбил насмерть пенсионера-велосипедиста
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Кличко: Я хотел быть похожим на Шварценеггера

Владимир Кличко: Я хотел быть похожим на Шварценеггера
Полиция не хочет отдавать Чернигову найденные бюсты Коцюбинского и Пушкина

Полиция не хочет отдавать Чернигову найденные бюсты Коцюбинского и Пушкина
В промзоне легковушка попала под груженый ЗИЛ

В промзоне легковушка попала под груженый ЗИЛ
Чорна книга пам`яті: &quot;За что я рискую? За 30 тысяч рублей?&quot;

Чорна книга пам`яті: "За что я рискую? За 30 тысяч…
Премьеры Венгрии и Польши: наша миграционная политика не изменится

Премьеры Венгрии и Польши: наша миграционная политика не изменится
В ООН отреагировали на планы США приостановить помощь палестинским беженцам

В ООН отреагировали на планы США приостановить помощь палестинским беженцам
Слова Габриэля о том, что Германия несколько отдалена от войны на Донбассе – отсебятина. Это не официальная позиция немцев – политолог Залмаев

Слова Габриэля о том, что Германия несколько отдалена от войны…
Украинские гранды попали в рейтинг самых богатых футбольных клубов мира

Украинские гранды попали в рейтинг самых богатых футбольных клубов мира
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.