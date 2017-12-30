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В Днепре пьяный мужчина ворвался к соседям и взял их в заложники

В Днепре пьяный мужчина ворвался к соседям и взял их в заложники (6 новостей)

«Подвыпивший мужчина ворвался в дом соседки в Днепре и взял в заложники двух женщин»

В Днепре патрульные освободили пенсионерку, которую в субботу, 30 декабря, захватил живущий по-соседству пьяный мужчина.

Обновлено в 01:13 В Днепре патрульные освободили пенсионерку, которую захватил нетрезвый мужчина Он внезапно ворвался в частный дом, разбил окно и начал угрожать двум женщинам. Хозяйка успела убежать на улицу, а вот ее гостья — нет. Пьяный мужчина, живущий по соседству, с заложницей заперся…

Обновлено в 02:21 Подвыпивший мужчина ворвался в дом соседки в Днепре и взял в заложники двух женщин.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Днепре пьяный мужчина ворвался к соседям и взял их в заложники»
Фото В Днепре пьяный мужчина ворвался к соседям и взял женщину в заложницы
Фото В Днепре пьяный мужчина влез в чужой дом и взял в заложники женщину
Фото В Днепре пьяный мужчина захватил заложников: подробности
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Униан Униан  ·  30.12.17, 20:33 Мужчтина внезапно ворвался в частный дом, разбил окно и начал угрожать двум женщинам.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.12.17, 23:17 Подвыпивший мужчина ворвался в дом соседки в Днепре и взял в заложники двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепра. Нетрезвый мужчина ворвался в частный дом на улице Баштовой,…
Politeka Politeka  ·  31.12.17, 01:13 В Днепре патрульные освободили пенсионерку, которую захватил нетрезвый мужчина Он внезапно ворвался в частный дом, разбил окно и начал угрожать двум женщинам. Хозяйка успела убежать на улицу, а вот ее…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  31.12.17, 02:21 Подвыпивший мужчина ворвался в дом соседки в Днепре и взял в заложники двух женщин.
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