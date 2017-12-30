В Днепре пьяный мужчина ворвался к соседям и взял их в заложники (6 новостей) «Подвыпивший мужчина ворвался в дом соседки в Днепре и взял в заложники двух женщин»

В Днепре патрульные освободили пенсионерку, которую в субботу, 30 декабря, захватил живущий по-соседству пьяный мужчина.

Обновлено в 01:13 В Днепре патрульные освободили пенсионерку, которую захватил нетрезвый мужчина Он внезапно ворвался в частный дом, разбил окно и начал угрожать двум женщинам. Хозяйка успела убежать на улицу, а вот ее гостья — нет. Пьяный мужчина, живущий по соседству, с заложницей заперся…

Обновлено в 02:21 Подвыпивший мужчина ворвался в дом соседки в Днепре и взял в заложники двух женщин.