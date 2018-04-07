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В Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера

В Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера (5 новостей)

«В Днепре задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство»

В Днепре полиция задержала киллера во время подготовки к убийству. Преступника разыскивают в ЕС. 

Об этом сообщил в Facebook первый замруководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, задержанный разыскивается странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. 

"У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой", - отметил Аброськин. "Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", - добавил замглавы Нацполиции. 

"Прозвучали такие их слова: "Мы же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня". Полицейские ответили: "Мы с вами не договаривались". Ошибка вышла и их "помощников", которые это им гарантировали", - написал Аброськин. 

Спасли
Спасли "вора в законе": в Днепре задержали киллера во время…

"Это же нужно было так случиться, что благодаря удачной работе полиции спасена жизнь видимо какого-то "вора"... в этот праздничный вечер для воров", - подытожил полицейский.

Ранее "Фокус" писал о том, что в Черновцах избили арматурой представителя организации "Стоп коррупции".

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Канал 112 Канал 112  ·  07.04.18, 14:56 В Днепре 6 апреля правоохранители задержали киллера, которого разыскивают в ЕС за организацию и покушение на умышленное убийство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя…
Украинская правда Украинская правда  ·  07.04.18, 14:58 В Днепре задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.04.18, 15:16 В Днепре во время подготовки к убийству полицейские задержали киллера, разыскиваемого странами Европейского Союза за организацию и покушение на умышленное убийство, сообщил первый заместитель главы Национальной…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.04.18, 15:57 Киллера, разыскиваемого странами Европейского Союза за организацию и покушение на умышленное убийство, задержали полицейские в Днепре
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