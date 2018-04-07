В Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера (5 новостей) «В Днепре задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство»

В Днепре полиция задержала киллера во время подготовки к убийству. Преступника разыскивают в ЕС.

Об этом сообщил в Facebook первый замруководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, задержанный разыскивается странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство.

"У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой", - отметил Аброськин. "Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", - добавил замглавы Нацполиции.

"Прозвучали такие их слова: "Мы же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня". Полицейские ответили: "Мы с вами не договаривались". Ошибка вышла и их "помощников", которые это им гарантировали", - написал Аброськин.

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"Это же нужно было так случиться, что благодаря удачной работе полиции спасена жизнь видимо какого-то "вора"... в этот праздничный вечер для воров", - подытожил полицейский.

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