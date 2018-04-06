В доме Скрипаля обнаружили двух морских свинок и кота – СМИ (9 новостей) «Животным яд не подсыпали. Морские свинки умерли от жажды, а кота пришлось усыпить»

Трупы были найдены в доме, который принадлежал экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю в британском Солсбери Ранее туда не могли, поскольку дом был опечатан полицией. Теперь же при обследовании его дома были найдены мертвыми две морские свинки. Издание Mirror со ссылкой на свои источники сообщает, что грызуны погибли от обезвоживания и не были отравлены. Также ветеринарам пришлось ... Источник: Политека.

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