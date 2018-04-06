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Politeka Politeka · · Обновлено в 10:03
· Фото · Отравление
В доме Скрипаля обнаружили двух морских свинок и кота – СМИ

В доме Скрипаля обнаружили двух морских свинок и кота – СМИ (9 новостей)

«Животным яд не подсыпали. Морские свинки умерли от жажды, а кота пришлось усыпить»

Трупы были найдены в доме, который принадлежал экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю в британском Солсбери Ранее туда не могли, поскольку дом был опечатан полицией. Теперь же при обследовании его дома были найдены мертвыми две морские свинки. Издание Mirror со ссылкой на свои источники сообщает, что грызуны погибли от обезвоживания и не были отравлены. Также ветеринарам пришлось ... Источник: Политека.

Обновлено в 10:03 Трупы животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

ФОТО К НОВОСТИ: «В доме Скрипаля обнаружили двух морских свинок и кота – СМИ»
Фото Погибли морские свинки и кот: ветеринары попали в дом Скрипаля
Фото Отравление Скрипача: стало известно о трех смертях, появились фото
Фото Не только люди: стало известно о состоянии домашних животных Скрипаля
Фото В доме Скрипаля обнаружили двух морских свинок и кота – СМИ
Фото В доме Скрипаля от обезвоживания умерли морские свинки, живой кот был в состоянии стресса
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  06.04.18, 05:53 Останки животных были сожжены из опасений, что них могли остаться следы нервно-паралитического вещества.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.04.18, 06:23 Двух мертвых морских свинок и живого домашнего кота в состоянии стресса нашли ветеринары в доме агента британских спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщила британская Mirror.
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 07:31 В доме Скрипаля от обезвоживания умерли морские свинки, живой кот был в состоянии стресса.
Новое Время Новое Время  ·  06.04.18, 07:42 Ветеринары обнаружили в доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери двух морских свинок и кота, сообщает Mirror.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  06.04.18, 08:29 Животным яд не подсыпали. Морские свинки умерли от жажды, а кота пришлось усыпить.
Голос.UA Голос.UA  ·  06.04.18, 09:08 Двух мертвых морских свинок и живого домашнего кота в состоянии стресса нашли ветеринары в доме агента британских спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщила британская Mirror, передает Интерфакс…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  06.04.18, 10:03 Трупы животных кремировали из опасений, что они могли быть заражены нервно-паралитическим веществом "Новичок".
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