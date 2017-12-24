В ДТП возле Львова пострадали 5 человек (5 новостей и 1 видео) «Со слов водителя, который двигался позади Geely, скорость иномарки была более 120 км/час»

По словам очевидцев, водитель автомобиля Geely, столкнувшегося со «скорой» во Львове, был в нетрезвом состоянии.В ночь на 24 декабря в ДТП с участием автомобиля скорой помощи во Львове пострадали пять человек. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на представителя Львовской областной государственной администрации.

Авария произошла в 01.10 на улице Городецкой. 25-летний водитель автомобиля Geely совершил столкновение с машиной скорой помощи, от удара "скорая" перевернулась.

В результате ДТП в больницу были доставлены врач, фельдшер и санитар, в также водитель и 25-летняя пассажирка Geely.

Координатор местного сообщества "Варта-1" Игорь Зинкевич сообщил в Facebook, что водитель легковушки визуально был пьян.

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"В 02.30 водитель Geely покинул самостоятельно больницу на Топольной… В 03.20 водителя обнаружили у АТБ на ул. Петлюры, в алкомаркете и сообщили в полицию", написал он.

Обновлено в 17:07 Авария произошла в 01.10 на улице Городецкой. 25-летний водитель автомобиля Geely совершил столкновение с машиной скорой помощи, от удара "скорая" перевернулась.

Обновлено в 18:16