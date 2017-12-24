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Гордон Гордон · · Обновлено в 18:16
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В ДТП возле Львова пострадали 5 человек

В ДТП возле Львова пострадали 5 человек (5 новостей и 1 видео)

«Со слов водителя, который двигался позади Geely, скорость иномарки была более 120 км/час»

По словам очевидцев, водитель автомобиля Geely, столкнувшегося со «скорой» во Львове, был в нетрезвом состоянии.В ночь на 24 декабря в ДТП с участием автомобиля скорой помощи во Львове пострадали пять человек. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на представителя Львовской областной государственной администрации.

Авария произошла в 01.10 на улице Городецкой. 25-летний водитель автомобиля Geely совершил столкновение с машиной скорой помощи, от удара "скорая" перевернулась.

В результате ДТП в больницу были доставлены врач, фельдшер и санитар, в также водитель и 25-летняя пассажирка Geely.

Координатор местного сообщества "Варта-1" Игорь Зинкевич сообщил в Facebook, что водитель легковушки визуально был пьян.

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"В 02.30 водитель Geely покинул самостоятельно больницу на Топольной… В 03.20 водителя обнаружили у АТБ на ул. Петлюры, в алкомаркете и сообщили в полицию", написал он.

Обновлено в 17:07 Авария произошла в 01.10 на улице Городецкой. 25-летний водитель автомобиля Geely совершил столкновение с машиной скорой помощи, от удара "скорая" перевернулась.

Обновлено в 18:16

ФОТО К НОВОСТИ: «В ДТП возле Львова пострадали 5 человек»
Фото В ДТП возле Львова пострадали 5 человек
Фото Во Львове столкнулись автомобиль и "скорая", пострадали три человека
Фото Во Львове легковушка врезалась в "скорую помощь", пострадали пять человек
Фото Во Львове пьяный водитель протаранил "скорую помощь", пострадали люди
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Униан Униан  ·  24.12.17, 15:22 Со слов водителя, который двигался позади Geely, скорость иномарки была более 120 км/час.
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