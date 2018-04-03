В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

Жуткая авария произошла в Египте. ЧП случилось недалеко от Каира на автомагистрали.
Грузовик на полном ходу столкнулся с пассажирским автобусом. Семеро человек погибли сразу. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения страны.
Суммарно из-за ДТП пострадало одиннадцать человек. С разными травмами (позвоночник, ссадины, ушибы и переломы) их доставили в больницу.
Обновлено в 20:18 Отмечается, что ДТП произошло на автомагистрали недалеко от Каира.
Обновлено в 20:59 Пострадавшие с травмами позвоночника, ссадинами и синяками были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Причины аварии сейчас устанавливает полиция.