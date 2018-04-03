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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 20:59
· Автобус · Чрезвычайное положение · Гибель · Грузовик · Египт · Египет
В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие

В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие (5 новостей)

«В Египте автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, пишет Ahram…»

Жуткая авария произошла в Египте. ЧП случилось недалеко от Каира на автомагистрали. 

Грузовик на полном ходу столкнулся с пассажирским автобусом. Семеро человек погибли сразу. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения страны.

Суммарно из-за ДТП пострадало одиннадцать человек. С разными травмами (позвоночник, ссадины, ушибы и переломы) их доставили в больницу. 

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Обновлено в 20:18 Отмечается, что ДТП произошло на автомагистрали недалеко от Каира.

Обновлено в 20:59 Пострадавшие с травмами позвоночника, ссадинами и синяками были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Причины аварии сейчас устанавливает полиция.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие»
Фото В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие
Фото В Египте столкнулись автобус и грузовик: 7 погибших, 11 травмированных
Фото Мясорубка в Египте - автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы
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Газета День Газета День  ·  03.04.18, 20:18 В Египте автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли семь человек, еще 11 человек получили травмы. Об этом сообщает Ahram Online со ссылкой на данные египетского Минздрава. Отмечается,…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  03.04.18, 20:59 В результате аварии, по предварительным данным, погибли семь человек. Еще 11 пассажиров получили различные травмы. Как сообщает Ahram Online, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения страны, дорожно-транспортное…
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