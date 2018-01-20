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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 15:53
· МИД · Украинцы · Департамент консульской службы · Египт · Египет
В Египте из-за песчаной бури застряли 300 украинских туристов

В Египте из-за песчаной бури застряли 300 украинских туристов (5 новостей)

«Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Depo.ua со ссылкой на 5 канал .…»

Почти 300 украинцев не могут вернуться домой из Египта из-за песчаной бури, на данный момент задерживают три рейса. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает "5 канал".

По его словам, задержка связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, а возвращение людей домой контролирует консул. Дипломат также заверил, что всех граждан разместили в гостиницах за счет туристической компании.

Кроме того, на сайте международного аэропорта "Борисполь" указано, что с задержкой прибывают самолеты из Европы, в частности, Брюсселя, Вены и Лондона. Впрочем, время задержания незначительно и не превышает десяти минут.

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Обновлено в 15:31 Он объяснил, что задержка связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, а возвращение людей домой контролирует консул. По его словам, всех граждан разместили в гостиницах за счет туристической компании.

Обновлено в 15:53 По его словам, задержка связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, а возвращение людей домой контролирует консул. Дипломат также заверил, что всех граждан разместили в гостиницах за счет туристической компании.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Египте из-за песчаной бури застряли 300 украинских туристов»
Фото В Египте из-за песчаной бури "застряли" 300 украинцев
Фото Из Египта не могут улететь почти 300 украинцев из-за песчаной бури
Фото 300 украинцев не могут вернуться домой из Египта из-за песчаной бури
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Depo.ua Depo.ua  ·  20.01.18, 13:29 Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Depo.ua со ссылкой на " 5 канал ". По словам дипломата, задержка связана со штормовым предупреждением…
Канал 112 Канал 112  ·  20.01.18, 15:31 В Египте из-за песчаной бури "застряли" почти 300 украинцев, на данный момент задерживают три рейса. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает "5 канал".…
Голос.UA Голос.UA  ·  20.01.18, 15:53 Почти 300 украинцев не могут вернуться домой из Египта из-за песчаной бури, на данный момент задерживают три рейса. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает…
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