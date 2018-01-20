В Египте из-за песчаной бури застряли 300 украинских туристов (5 новостей) «Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Depo.ua со ссылкой на 5 канал .…»

Почти 300 украинцев не могут вернуться домой из Египта из-за песчаной бури, на данный момент задерживают три рейса. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает "5 канал".

По его словам, задержка связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, а возвращение людей домой контролирует консул. Дипломат также заверил, что всех граждан разместили в гостиницах за счет туристической компании.

Кроме того, на сайте международного аэропорта "Борисполь" указано, что с задержкой прибывают самолеты из Европы, в частности, Брюсселя, Вены и Лондона. Впрочем, время задержания незначительно и не превышает десяти минут.

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Обновлено в 15:31 Он объяснил, что задержка связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, а возвращение людей домой контролирует консул. По его словам, всех граждан разместили в гостиницах за счет туристической компании.

Обновлено в 15:53 По его словам, задержка связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, а возвращение людей домой контролирует консул. Дипломат также заверил, что всех граждан разместили в гостиницах за счет туристической компании.