В Египте неизвестный обстрелял церковь

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира в Египте. Об этом со ссылкой на телеканал Аль-Арабийя сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего, который пытался взять штурмом здание церкви. Однако в результате перестрелки трое сотрудников полиции погибли.

Копты уже не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. К примеру, в мае этого года в результате нападения вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, погибли более 30 человек.

В Египте проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.

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Обновлено в 14:33 Вооруженный человек открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался штурмовать здание церкви. В результате атаки погибло не меньше пяти человек: сам нападавший,…

Обновлено в 14:34 Инцидент произошел на юге Каира в коптской церкви Мари-Мин, в районе Хелван. По не официальным данным, огонь открыли сразу несколько мужчин. Однако полиция сообщает об одном ликвидированном нападающем, который был вооружен пулеметом и бомбой. Сейчас правоохранители разыскивают другого преступника.