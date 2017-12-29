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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:34
· Полиция · Стрельба · Гибель · Египт · Египет · Церковь
В Египте неизвестный обстрелял церковь

В Египте неизвестный обстрелял церковь (15 новостей)

«Правоохранители застрелили одного из боевиков, второму удалось скрыться»

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира в Египте. Об этом со ссылкой на телеканал Аль-Арабийя сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего, который пытался взять штурмом здание церкви. Однако в результате перестрелки трое сотрудников полиции погибли.

Копты уже не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. К примеру, в мае этого года в результате нападения вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, погибли более 30 человек.

В Египте проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты.

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Обновлено в 14:33 Вооруженный человек открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался штурмовать здание церкви. В результате атаки погибло не меньше пяти человек: сам нападавший,…

Обновлено в 14:34 Инцидент произошел на юге Каира в коптской церкви Мари-Мин, в районе Хелван. По не официальным данным, огонь открыли сразу несколько мужчин. Однако полиция сообщает об одном ликвидированном нападающем, который был вооружен пулеметом и бомбой. Сейчас правоохранители разыскивают другого преступника.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Египте неизвестный обстрелял церковь»
Фото В Египте неизвестный обстрелял церковь
Фото Стрельба в Египте: погибли двое сотрудников полиции
Фото Вооруженный мужчина открыл огонь по церкви коптов недалеко от Каира, трое полицейских погибли
Фото В Египте трое полицейских погибли в перестрелке возле церкви
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Униан Униан  ·  29.12.17, 13:15 Правоохранители застрелили одного из боевиков, второму удалось скрыться.
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Телеграф Телеграф  ·  29.12.17, 13:57 Вооруженный мужчина открыл огонь по церкви коптов недалеко от Каира, погибли пять человек.
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Politeka Politeka  ·  29.12.17, 14:33 Вооруженный человек открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали вооруженного…
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