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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 03:07
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В Египте продлили действие чрезвычайного положения

В Египте продлили действие чрезвычайного положения (7 новостей)

«Указ о продлении подписал президент страны»

Министерство внутренних дел Египта объявило о продлении чрезвычайного положения в стране, начиная с 13 января 2018 года.

Об этом сообщает информационное агентство MENA.

"Чрезвычайное положение будет продолжено с целью принятия мер, необходимых для противостояния опасностям и финансированию терроризма, обеспечения безопасности во всех частях страны", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ во вторник, 2 января, подписал президент страны Абдель Фаттах аль-Сиси.

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Чрезвычайное положение, которое действует в Египте, впервые ввели в апреле прошлого года и продолжили в июле и октябре.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 305 человек.

Обновлено в 03:05 Об этом сообщает информационное агентство MENA.

Обновлено в 03:07 Продление чрезвычайного положение объясняют необходимостью противостоять опасности и обеспечением безопасности на всей территории страны.

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Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.18, 01:56 Министерство внутренних дел Египта объявило о продлении чрезвычайного положения в стране, начиная с 13 января 2018 года.
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Сегодня Сегодня  ·  03.01.18, 03:05 Соответствующий указ во вторник, 2 января, подписал президент страны Абдель Фаттах аль-Сиси. Министерство внутренних дел Египта объявило о продлении чрезвычайного положения в стране, начиная с 13 января…
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