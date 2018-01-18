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Общество
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 14:15
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В Египте застряли 200 туристов из Одессы из-за поломки самолета

В Египте застряли 200 туристов из Одессы из-за поломки самолета (5 новостей)

«Двести одесских отдыхающих сегодня ранним утром не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх»

Из курорта Шарм-эш-Шейх домой не могут вернуться 200 одесситов, уехавших в Египет на отдых. Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что утром в четверг, 18 января, 200 отдыхающих не вылетели домой в Украину из-за поломки самолета авиакомпании YanAir. Самолет Airbus A321, регистрационный номер UR - COJ должен был прилететь за ними, однако не смог вылететь из львовского аэропорта имени Даниила Галицкого. В результате одесситы после отдыха не могут пока добраться домой.

Этот же борт 18 января в 12:30 должен стартовать из Одессы в Шарм-эш-Шейх с очередной партией из 200 отдыхающих.

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Обновлено в 14:02 Отмечается, что утром в четверг, 18 января, 200 отдыхающих не вылетели домой в Украину из-за поломки самолета авиакомпании YanAir. Самолет Airbus A321, регистрационный номер UR - COJ должен был прилететь за ними, однако не смог вылететь из львовского аэропорта имени…

Обновлено в 14:15 Двести одесских отдыхающих сегодня ранним утром не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Египте застряли 200 туристов из Одессы из-за поломки самолета»
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