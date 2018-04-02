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В Ереване произошел взрыв в «Бургер Кинге», пострадали девять человек

В Ереване произошел взрыв в «Бургер Кинге», пострадали девять человек (13 новостей и 1 видео)

«Заведение было открыто два месяца назад»

В понедельник, 2 апреля, в центре Еревана (Армения) произошел взрыв в ресторане быстрого питания популярной сети Burger King.

Обновлено в 23:24 Среди пострадавших — граждане Армении, России и Ирана, всего 8 человек

Обновлено в 23:25 В столице Армении - Ереване в ресторане "Бургер Кинг" взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива. Пострадали девять человек, в том числе иностранцы. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на полицию Армении. По неподтвержденным пока данным, среди пострадавших есть трое несовершеннолетних. "Взорвался баллон давления розлива пива. О действиях предумышленного характера речи не идет", - сказал собеседник агентства. Сообщение о взрыве поступило в 19:44 по Киеву. Ресторан "Бургер Кинг" был открыт в Ереване около двух месяцев назад.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Ереване произошел взрыв в «Бургер Кинге», пострадали девять человек»
Фото В Ереване произошел взрыв в ресторане Burger King, есть пострадавшие
Фото В ресторане в Ереване произошел мощный взрыв, девять человек травмированы
Фото В результате взрыва в Ереване пострадали 8 человек
Фото В Ереване в ресторане прогремел взрыв, пострадали восемь человек - ФОТО, ВИДЕО
Фото Из-за взрыва кислородного баллона для пива в ресторане в столице Армении пострадали девять человек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  02.04.18, 21:29 Заведение было открыто два месяца назад.
Хвиля Хвиля  ·  02.04.18, 21:36 В центре Еревана в «Бургер Кинге» произошел взрыв. В результате пострадали девять человек, сообщается на сайте МЧС Армении. «По предварительным данным, на кухне взорвались кислородные баллоны. Девять…
УНН УНН  ·  02.04.18, 21:52 "По предварительным данным, среди пострадавших есть граждане России и Ирана", - сказал Балаян. Сейчас УНН пытается выяснить у МИД Украины, есть ли среди пострадавших граждане Украины.
УНН УНН  ·  02.04.18, 22:01 "По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших нет", - сообщил Кирилич. Позже пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что среди пострадавших в результате взрыва в центре…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  02.04.18, 22:10 В центре Еревана в ресторане Burger king на Северном проспекте прогремел взрыв. Травмы получили девять человек, все они госпитализированы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на подполковника МЧС Армении…
РБК Украина РБК Украина  ·  02.04.18, 22:20 В результате взрыва в центре Еревана (Армения) пострадали по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.Пострадавших доставили в медицинский центр, среди них есть иностранцы. В частности,…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.04.18, 22:27 По уточненным данным, восемь человек пострадали в результате взрыва в ресторане "Бургер Кинг" на Северном проспекте в центре Еревана.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  02.04.18, 22:56 Инцидент произошел в кафе Burger King на Северном проспекте. В результате взрыва травмы получили девять человек. Всех их скорая помощь увезла в больницу. Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.04.18, 23:17 Всего пострадавших, по уточненным данным, восемь человек, большая часть из них - подростки и дети. Все они были в ресторане, в котором прогремел взрыв газового баллона.
Факты Факты  ·  02.04.18, 23:24 Среди пострадавших — граждане Армении, России и Ирана, всего 8 человек
Голос.UA Голос.UA  ·  02.04.18, 23:25 В столице Армении - Ереване в ресторане "Бургер Кинг" взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива. Пострадали девять человек, в том числе иностранцы. Об этом передает Интерфакс со…
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