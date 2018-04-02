В Ереване произошел взрыв в «Бургер Кинге», пострадали девять человек (13 новостей и 1 видео) «Заведение было открыто два месяца назад»

В понедельник, 2 апреля, в центре Еревана (Армения) произошел взрыв в ресторане быстрого питания популярной сети Burger King.

Обновлено в 23:24 Среди пострадавших — граждане Армении, России и Ирана, всего 8 человек

Обновлено в 23:25 В столице Армении - Ереване в ресторане "Бургер Кинг" взорвался кислородный баллон, регулирующий давление розлива пива. Пострадали девять человек, в том числе иностранцы. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на полицию Армении. По неподтвержденным пока данным, среди пострадавших есть трое несовершеннолетних. "Взорвался баллон давления розлива пива. О действиях предумышленного характера речи не идет", - сказал собеседник агентства. Сообщение о взрыве поступило в 19:44 по Киеву. Ресторан "Бургер Кинг" был открыт в Ереване около двух месяцев назад.