В этом году должны принять законы о приватизации и рынке земли, - Порошенко. ВИДЕО (5 новостей) «В Украине запланированы изменения в финансовой и судебной сфере»

В 2018 году в Украине необходимо принять ряд законопроектов для продолжения реформ, заявил президент Украины Петр Порошенко.В 2018 году в Украине планируется реформирование финансовой, инвестиционной, судебной системе и в сфере рынка земли. Об этом в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли. Не потерять темпов фундаментальных изменений задача номер один для страны", написал президент.

В ролике, прикрепленном к посту, указано, что в 2018 году в Украине необходимо принять ряд законов: о приватизации госимущества, о Национальном бюро финансовой безопасности, о налоге на выведенный капитал, о валюте, об улучшении инвестиционной привлекательности Украины.

Порошенко дал старт второму этапу судебной реформы

В 2017 году в Украине стартовали медицинская, образовательная, пенсионная реформы, также были приняты законодательные акты в рамках судебной реформы. 15 декабря 2017 года в Украине начал работу новый Верховный Суд. Также 1 марта 2017 года вступил в силу закон о Государственном бюро расследований принятый Верховной Радой 12 ноября 2015 года.