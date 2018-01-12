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В этом году должны принять законы о приватизации и рынке земли, - Порошенко. ВИДЕО

В этом году должны принять законы о приватизации и рынке земли, - Порошенко. ВИДЕО (5 новостей)

«В Украине запланированы изменения в финансовой и судебной сфере»

В 2018 году в Украине необходимо принять ряд законопроектов для продолжения реформ, заявил президент Украины Петр Порошенко.В 2018 году в Украине планируется реформирование финансовой, инвестиционной, судебной системе и в сфере рынка земли. Об этом в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли. Не потерять темпов фундаментальных изменений задача номер один для страны", написал президент.

В ролике, прикрепленном к посту, указано, что в 2018 году в Украине необходимо принять ряд законов: о приватизации госимущества, о Национальном бюро финансовой безопасности, о налоге на выведенный капитал, о валюте, об улучшении инвестиционной привлекательности Украины.

Порошенко дал старт второму этапу судебной реформы
Порошенко дал старт второму этапу судебной реформы

В 2017 году в Украине стартовали медицинская, образовательная, пенсионная реформы, также были приняты законодательные акты в рамках судебной реформы. 15 декабря 2017 года в Украине начал работу новый Верховный Суд. Также 1 марта 2017 года вступил в силу закон о Государственном бюро расследований принятый Верховной Радой 12 ноября 2015 года.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.01.18, 16:18 Президент Украины Петр Порошенко отмечает необходимость принятия в течение 2018 года законов в финансовой, судебной, и инвестиционной сфере и относительно рынка земли.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  12.01.18, 17:01 Президент Петр Порошенко настаивает на принятии в течение 2018 года законов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и в отношении рынка земли.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.01.18, 18:41 В 2018 году планируются изменения в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и земельной сферах.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  12.01.18, 19:16 В Украине запланированы изменения в финансовой и судебной сфере.
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