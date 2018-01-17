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Facenews Facenews · · Обновлено в 00:59
· Депутат · Европарламент · Заседание · Январь
В Европарламенте назвали четыре шага для противодействия пропаганде РФ

В Европарламенте назвали четыре шага для противодействия пропаганде РФ (9 новостей)

«В Европейском парламенте призывают ввести санкции против РФ из-за вмешательства российских хакеров»

На заседании Европарламента 17 января одни депутаты указывали на опасность влияния "российской пропаганды" в странах ЕС, другие уверяли, что роль Кремля сильно преувеличена.Страны Евросоюза чрезвычайно уязвимы к распространяемым Россией пропаганде и дезинформации и должны активизировать усилия, чтобы им противостоять.

С такими заявлениями выступили депутаты Европарламента на заседании, состоявшемся в Страсбурге в среду, 17 января. На дебаты, посвященные влиянию российской пропаганды на страны ЕС, было отведено чуть больше полутора часов. При этом мнения парламентариевв ходе дискуссии разделились. Одни уверяли, что российская пропаганда представляет серьезную опасность для Европы и демократических ценностей, другие парировали, что нельзя делать Москву ответственной за внутренние ошибки европейских властей. 3500 примеров "прокремлевской дезинформации" Россия использует различные каналы и средства, включая кибератаки и распространение фейковых новостей, для распространения ложной информации и влияния на общественное мнение в ЕС, отметили многие выступающие. Еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг уверен, что "прокремлевская кампания по дезинформации - это спланированная стратегия по распространению одних и тех же фальшивых историй на всех возможных языках и через все возможные каналы и так часто, как только возможно". Во время своего выступления он подчеркнул, что это заключение основано на двухлетней работе Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), которая была создана в марте 2015 года для противодействия российским кампаниям по дезинформации. За это время ей удалось собрать более 3500 примеров "прокремлевской дезинформации, противоречащей фактам, находящимся в открытом доступе". Один из таких примеров привел депутат испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс. Он заявил, что во время состоявшихся в конце декабря внеочередных парламентских выборах в Каталонии российские новостные ресурсы показывали танки, направлявшиеся в Барселону. "Эти танки существовали только на этих новостных каналах", - подчеркнул он. Кроме того, добавил депутат, более 4800 ботов распространяли фейковые новости, "чтобы подорвать испанское государство". Евродепутаты: у ЕС и России силы не равны Понс, как и многие другие парламентарии, подчеркнул, что кампания Кремля по дезинформации нацелена на то, чтобы подорвать демократические устои в Европе и усилить евроскептицизм. "Если бы ЕС не был оплотом демократии, он не стал бы мишенью для фальшивых новостей", - отметил он. Одна из причин уязвимости Европы, считает Понс, состоит в недостатке финансовых и человеческих ресурсов для борьбы с кампанией по дезинформации. В то время как в распоряжении Кремля для ведения информационной кампании есть средства в размере 1 миллиарда евро в год, а также телевизионная сеть, вещающая на 33 языках и многочисленные "фальшивые аккаунты для распространения ложных новостей по всему миру", ЕС может противопоставить этому лишь 1 миллион евро и 17 человек из East StratCom Task Force, отметил депутат. Недостаток средств на борьбу с дезинформацией, равно как и человеческих ресурсов, действительно является серьезной проблемой для ЕС, согласна евродепутат от латвийской правящ

Обновлено в 23:35 В Европейском парламенте назвали четыре шага, необходимые для усиления устойчивости ЕС перед вмешательством России в избирательные кампании и российской пропагандой.

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Обновлено в 00:59 В Европейском парламенте назвали четыре шага, необходимые для усиления устойчивости ЕС перед вмешательством России в избирательные кампании и к российской пропаганде.

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Европейская правда Европейская правда  ·  17.01.18, 19:58 В Европейском парламенте назвали четыре шага, необходимые для усиления устойчивости ЕС перед вмешательством России в избирательные кампании и российской пропагандой.
Европейская правда Европейская правда  ·  17.01.18, 20:23 В Европарламенте раскритиковали недофинансирования возможностей ЕС для борьбы с российской пропагандой, призвав привлечь адекватные ресурсы на европейском уровне для защиты от ее воздействия.
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 20:57 В Европейском парламенте призывают ввести санкции против РФ из-за вмешательства российских хакеров.
Украинская правда Украинская правда  ·  17.01.18, 21:29 В Европейском парламенте назвали четыре шага, необходимые для усиления устойчивости ЕС перед вмешательством России в избирательные кампании и российской пропагандой.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Сегодня Сегодня  ·  17.01.18, 23:01 Макаллистер отметил, что необходимо усилить устойчивость ЕС. В Европейском парламенте назвали четыре шага, необходимые для усиления устойчивости ЕС перед вмешательством России в избирательные кампании…
ИС ИС  ·  17.01.18, 23:30 В Европейском парламенте (ЕП) назвали четыре шага, необходимые для усиления устойчивости ЕС перед вмешательством России в избирательные кампании и российской пропагандой. Об этом шла речь во время дебатов…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.01.18, 23:35 В Европейском парламенте назвали четыре шага, необходимые для усиления устойчивости ЕС перед вмешательством России в избирательные кампании и российской пропагандой.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.01.18, 00:59 В Европейском парламенте назвали четыре шага, необходимые для усиления устойчивости ЕС перед вмешательством России в избирательные кампании и к российской пропаганде.
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