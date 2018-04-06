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Экономика и финансы
УНН УНН · · Обновлено в 14:17
В Европарламенте назвали "Северный поток-2" политическим проектом Кремля

В Европарламенте назвали "Северный поток-2" политическим проектом Кремля (6 новостей)

«По словам европарламентария Андрикиене, этот проект может навредить Европе»

“Северный поток-2” является сугубо политическим проектом, направленным против Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.

“Этот проект не имеет ничего общего с диверсификацией поставок газа в Европу, и ничего общего с экономикой. Это чисто политический проект, который направлен против Украины”, - подчеркнул он.

При этом в ЕС рассматривают два варианта препятствование строительству трубопровода. Один из них — это проведение переговоров с Российской Федерацией по “Северному потоку-2”, второй — изменение требований газовой директивы ЕС, применяемых к проектам, которые строятся на территории ЕС.

Венгерский лоукостер возобновил полеты в Харьков после 4-летнего перерыва
Венгерский лоукостер возобновил полеты в Харьков после 4-летнего перерыва

Обновлено в 13:59 “Этот проект не имеет ничего общего с диверсификацией поставок газа в Европу, и ничего общего с экономикой. Это чисто политический проект, который направлен против Украины”, - подчеркнул он.

Обновлено в 14:17 Европейская комиссия рассматривает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией по “Северному потоку-2”, а также планирует изменить требования газовой директивы ЕС, применяемые к проектам, которые строятся на территории ЕС. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  06.04.18, 11:02 По словам евродепутата, в случае реализации проекта 80% импортируемого в Европу газа будет поставляться из России.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 11:45 "Северный поток – 2" – это политический проект и элемент гибридной войны Российской Федерации.
Униан Униан  ·  06.04.18, 13:01 Гройсман заявил, что Украина должна сделать все, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток-2".
Факты Факты  ·  06.04.18, 13:53 По словам европарламентария Андрикиене, этот проект может навредить Европе
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  06.04.18, 14:17 Европейская комиссия рассматривает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией по “Северному потоку-2”, а также планирует изменить требования газовой директивы ЕС, применяемые к проектам,…
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