В Европарламенте назвали "Северный поток-2" политическим проектом Кремля

“Северный поток-2” является сугубо политическим проектом, направленным против Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.

“Этот проект не имеет ничего общего с диверсификацией поставок газа в Европу, и ничего общего с экономикой. Это чисто политический проект, который направлен против Украины”, - подчеркнул он.

При этом в ЕС рассматривают два варианта препятствование строительству трубопровода. Один из них — это проведение переговоров с Российской Федерацией по “Северному потоку-2”, второй — изменение требований газовой директивы ЕС, применяемых к проектам, которые строятся на территории ЕС.

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Обновлено в 13:59 “Этот проект не имеет ничего общего с диверсификацией поставок газа в Европу, и ничего общего с экономикой. Это чисто политический проект, который направлен против Украины”, - подчеркнул он.

Обновлено в 14:17 Европейская комиссия рассматривает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией по “Северному потоку-2”, а также планирует изменить требования газовой директивы ЕС, применяемые к проектам, которые строятся на территории ЕС. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор ...