В Европарламенте Умеров и Чийгоз призывали усилить давление на Россию

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил в Европарламенте, что Россия репрессиями пытается превратить жителей Крыма в быдло, чтобы те не смели говорить о своих правах.Жители оккупированного Крыма опасается за судьбу своих родных и близких из-за репрессий, организованных властями РФ. Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, выступая в Европарламенте. Речь Чийгоза опубликовала Айше Умерова в Facebook.
"Вы должны четко понимать, что сегодня там террор. Там сегодня не просто аресты. Вот я сидел в тюрьме России на территории Крыма. Я сидел за то, что пытался отстаивать мирными методами свою гражданскую позицию. Сегодня гражданин Украины в Крыму, это угроза. Угроза жизни себе, угроза жизни своим близким", рассказал он.
Замглавы Меджлиса отметил, что аресты жителей Крыма производят люди без опознавательных знаков.
"Все это происходит утром, в пять-шесть утра. Это как было в 1944 году, когда наш народ насильственно высылали из своих домов из Крыма. Вы представьте себе, когда в этом доме маленькие дети спят еще. Когда старики, твои родители, спят еще. И вот эти скоты врываются в дом, выламывая окна и двери. Бросают мужчин на пол, прижимают сапогом лицо к полу на глазах у твоих маленьких детей. Это нарушение прав человека? Это угроза жизни человеку!" подчеркнул он.
Чийгоз добавил, что пострадавшие семьи получили психологическую травму на несколько поколений вперед.
"Каждая семья не знает, что будет с ее ребенком. Похищения стали обыденностью... Эти собаки издеваются сегодня над людьми в Крыму. Они насаждают страх и взрослым, и детям. Чтобы помнили, покорились и превратились в быдло. Чтобы не смели даже говорить о каких-то правах", заявил он.
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Замглавы Меджлиса добавил, что в тюрьме ему давали пищу, которая содержала запрещенные к употреблению мусульманами продукты.
"Твое право на твое вероисповедание никого там не интересует вообще. Ты вообще как человек никому там не интересен и неважен", подчеркнул он.
По мнению Чийгоза, санкции против России недостаточны.
"Я вообще не понимаю, как можно покупать эту нефть, тот самый источник этих террористов, я имею в виду государство Россия... Но даже те санкции, которые вы приняли, они настолько чувствительны для них. И самое главное, ваше отношение вдохновляет людей в Крыму, что этот террор закончится", подытожил он.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Согласно переписи 2001 года, в Крыму проживает около 250 тысяч крымских татар. После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.
В сентябре 2017 года подконтрольный России суд в Крыму приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима за организацию массовых беспорядков во вр
Обновлено в 23:14 Об этом шла речь на слушаниях подкомитета Европарламента по правам человека при участии Умерова и Чийгоза в среду в Брюсселе, сообщает Укринформ.
Обновлено в 23:59 "Это свидетельствует о предвзятом отношении к обвиняемым и ангажированности российского суда", подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.