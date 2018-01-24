В Европарламенте Умеров и Чийгоз призывали усилить давление на Россию (5 новостей) «В Европарламенте лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз проинформировали о нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму»

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил в Европарламенте, что Россия репрессиями пытается превратить жителей Крыма в быдло, чтобы те не смели говорить о своих правах.Жители оккупированного Крыма опасается за судьбу своих родных и близких из-за репрессий, организованных властями РФ. Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, выступая в Европарламенте. Речь Чийгоза опубликовала Айше Умерова в Facebook.

"Вы должны четко понимать, что сегодня там террор. Там сегодня не просто аресты. Вот я сидел в тюрьме России на территории Крыма. Я сидел за то, что пытался отстаивать мирными методами свою гражданскую позицию. Сегодня гражданин Украины в Крыму, это угроза. Угроза жизни себе, угроза жизни своим близким", рассказал он.

Замглавы Меджлиса отметил, что аресты жителей Крыма производят люди без опознавательных знаков.

"Все это происходит утром, в пять-шесть утра. Это как было в 1944 году, когда наш народ насильственно высылали из своих домов из Крыма. Вы представьте себе, когда в этом доме маленькие дети спят еще. Когда старики, твои родители, спят еще. И вот эти скоты врываются в дом, выламывая окна и двери. Бросают мужчин на пол, прижимают сапогом лицо к полу на глазах у твоих маленьких детей. Это нарушение прав человека? Это угроза жизни человеку!" подчеркнул он.

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Чийгоз добавил, что пострадавшие семьи получили психологическую травму на несколько поколений вперед.

"Каждая семья не знает, что будет с ее ребенком. Похищения стали обыденностью... Эти собаки издеваются сегодня над людьми в Крыму. Они насаждают страх и взрослым, и детям. Чтобы помнили, покорились и превратились в быдло. Чтобы не смели даже говорить о каких-то правах", заявил он.

Замглавы Меджлиса добавил, что в тюрьме ему давали пищу, которая содержала запрещенные к употреблению мусульманами продукты.

"Твое право на твое вероисповедание никого там не интересует вообще. Ты вообще как человек никому там не интересен и неважен", подчеркнул он.

По мнению Чийгоза, санкции против России недостаточны.

"Я вообще не понимаю, как можно покупать эту нефть, тот самый источник этих террористов, я имею в виду государство Россия... Но даже те санкции, которые вы приняли, они настолько чувствительны для них. И самое главное, ваше отношение вдохновляет людей в Крыму, что этот террор закончится", подытожил он.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Согласно переписи 2001 года, в Крыму проживает около 250 тысяч крымских татар. После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.

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Обновлено в 23:14 Об этом шла речь на слушаниях подкомитета Европарламента по правам человека при участии Умерова и Чийгоза в среду в Брюсселе, сообщает Укринформ.

Обновлено в 23:59 "Это свидетельствует о предвзятом отношении к обвиняемым и ангажированности российского суда", подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.