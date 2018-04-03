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Европейская правда Европейская правда · · Обновлено в 19:12
· Воздушное движение
В Европе произошел сбой в системе управления воздушным движением

В Европе произошел сбой в системе управления воздушным движением (5 новостей)

«Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol сообщила во вторник в своем Твиттере о сбое расширенной системы тактического управления авиапотоками…»

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) сообщила о сбоях расширенной системы тактического управления авиапотоком (ETFMS).

Обновлено в 18:25 Стандартные для таких случаев защитные меры уменьшили пропускную способность европейской авиасети примерно на 10%. Eurocontrol искала проблему около двух часов, а, обнаружив ее, пообещала решить к позднему вечеру. Операторов авиакомпаний попросили перезаписывать любые планы полета для запланированных рейсов.

Обновлено в 19:12 Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) сообщила о сбоях расширенной системы тактического управления авиапотоком (ETFMS). Сообщения размещены в Twitter. "Произошел сбой Расширенной системы тактического управления авиапотока. Принимаются процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые уменьшат пропускную способность европейской сети примерно на 10%", - говорится в сообщении. Через два часа после первого сообщения в Eurocontrol сообщили, что обнаружили проблему и ведется работа по восстановлению системы. "Ожидается, что система восстановится поздно вечером. Операторов авиакомпаний просят перезаписывать любые планы полета для рейсов, которые еще не эксплуатируются и которые были запланированы до 10.26UTC (всемирное координированное время. - Ред.)", - говорится в сообщении. Через ETFMS регулируются полеты по всей Европе. Сбой непосредственно не влияет на системы диспетчерской службы полетов, безопасности полетов этот сбой не грозит. Бельгийское издание Le Soir сообщило, что в брюссельском аэропорту "Завентем" есть определенные ограничения на взлет самолетов. "Для аэропорта "Завентем" разрешено 10 взлетов в час. Это касается грузовых и пассажирских рейсов", - пояснил представитель Belgocontrol. "Самолеты на коротких рейсах, те, которые не летают очень высоко, могут взлетать без проблем, поскольку они не входят в воздушное пространство Евроконтроля, например, рейсы во Франкфурт", - добавил он. Амстердамский "Схипхол" рекомендует путешественникам проверять информацию о полетах на сайте аэропорта, отмечая "возможные последствия для процедуры вылета".

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Фото В Европе произошел сбой в системе управления воздушным движением
Фото В Европе произошла ошибка в системе управления авиапотоком
Фото В Европе произошел сбой в системе управления воздушным движением
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.04.18, 17:21 Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol сообщила во вторник в своем "Твиттере" о сбое расширенной системы тактического управления авиапотоками (EFTMS).
Depo.ua Depo.ua  ·  03.04.18, 18:19 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Twitter Eurocontrol. "Произошел сбой расширенной системы тактического управления авиапотока. Употребляются процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.04.18, 18:25 В европейской расширенной системе тактического управления авиапотоком (ETFMS) зафиксированы сбои. Об этом сообщила в Twitter Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).Стандартные…
Голос.UA Голос.UA  ·  03.04.18, 19:12 Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) сообщила о сбоях расширенной системы тактического управления авиапотоком (ETFMS). Сообщения размещены в Twitter. "Произошел сбой…
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