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Общество
5 канал 5 канал · · Обновлено в 22:55
В Генштабе ответили на сообщение о "дезертире", якобы сбежавшем в Россию

В Генштабе ответили на сообщение о "дезертире", якобы сбежавшем в Россию (5 новостей)

«В Генштабе сделали заявление»

Поширена російськими ЗМІ інформація про нібито звернення українського військовослужбовця щодо надання йому статусу біженця не відповідає дійсності.

Про це написала прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"Інформація, що начебто український військовослужбовець звернувся до російських прикордонників із проханням надати йому статус біженця, не відповідає дійсності," - наголосили у Генштабі.

Також додають, що військовослужбовці Збройних сил України вірні присязі українському народові та своєму конституційному обов’язку.

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Раніше російські ЗМІ повідомили з посиланням на прикордонне управління ФСБ, що нібито український військовий звернувся до російських прикордонників у Брянській області із проханням надати йому статус біженця.

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Обновлено в 22:15 Про це написала прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Обновлено в 22:55 Спикер Генштаба ВСУ Владислав Волошин назвал фейком информацию российской стороны об украинском дезертире, который попросил убежище в РФ.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Генштабе ответили на сообщение о "дезертире", якобы сбежавшем в Россию»
Фото В Генштабе ответили на сообщение о "дезертире", якобы сбежавшем в Россию
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Главред Главред  ·  24.12.17, 20:56 Военнослужащие Вооруженных сил Украины верны присяге, заявили в Генштабе.
iPress iPress  ·  24.12.17, 21:00 Прикордонне управління ФСБ Росії у Брянській області повідомляє про українського військовослужбовця, який звернувся до російських прикордонників з проханням про надання йому статусу біженця.
Обозреватель Обозреватель  ·  24.12.17, 21:17 В Генштабе сделали заявление
Апостроф Апостроф  ·  24.12.17, 22:55 Спикер Генштаба ВСУ Владислав Волошин назвал фейком информацию российской стороны об украинском дезертире, который попросил убежище в РФ.
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