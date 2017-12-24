В Генштабе ответили на сообщение о "дезертире", якобы сбежавшем в Россию (5 новостей) «В Генштабе сделали заявление»

Поширена російськими ЗМІ інформація про нібито звернення українського військовослужбовця щодо надання йому статусу біженця не відповідає дійсності.

Про це написала прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"Інформація, що начебто український військовослужбовець звернувся до російських прикордонників із проханням надати йому статус біженця, не відповідає дійсності," - наголосили у Генштабі.

Також додають, що військовослужбовці Збройних сил України вірні присязі українському народові та своєму конституційному обов’язку.

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Раніше російські ЗМІ повідомили з посиланням на прикордонне управління ФСБ, що нібито український військовий звернувся до російських прикордонників у Брянській області із проханням надати йому статус біженця.

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Обновлено в 22:15 Про це написала прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Обновлено в 22:55 Спикер Генштаба ВСУ Владислав Волошин назвал фейком информацию российской стороны об украинском дезертире, который попросил убежище в РФ.