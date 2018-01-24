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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 18:36
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В Германии нашли неизвестный 80-метровый фрагмент Берлинской стены

В Германии нашли неизвестный 80-метровый фрагмент Берлинской стены (5 новостей и 1 видео)

«В Германии, в лесу между двумя железнодорожными станциями, найден неизвестный фрагмент Берлинской стены»

80-метровая кирпичная конструкция - это неизвестная участок Берлинской стену, убеждает немецкий краевед Кристиан Борманн.

Мужчина нашел остатки символа холодной войны в кустах между двумя железнодорожными станциями в округе Панков. Подлинность конструкции подтвердили местные историки, сообщает The Local.

Развалины - образец первого этапа строительства. Такие стены выросли через 3 месяца после того, как президент Восточной Германии Вальтер Ульбрих заявил, что "никто не намерен строить стену".

Времени не было. Укрепленные стены и смотровые вышки появились потом. Данный фрагмент возник, когда остатки разрушенного во время войны дома встроили в общую конструкцию. Так делали часто. В верхней части находятся Y-образные металлические балки. К ним крепился колючую проволоку.

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Постоянную берлинскую стену строили чуть дальше.

Борманн говорит - знал о конструкции с 1999 года. Держал в секрете. Решил рассказать миру, чтобы ее не разрушили. Обратился в администрацию Панкова, чтобы защитили историческую достопримечательность.

Берлинская стена представлял обою инженерно оборудованную и укрепленную государственную границу ГДР с Западным Берлином (территории Германии, подконтрольную западным странам). Защищенный бетонный барьер, который физически и идеологически разделил Берлин с 1961 по 1989 год. Строился Германской Демократической Республикой с 13 августа 1961 года. Мур отделял по суше Западный Берлин практически от всей окружающей Восточной Германии. Его снос официально началось 13 июня 1990 и закончилось в 1992 году

Обновлено в 18:22 Мужчина нашел остатки символа холодной войны в кустах между двумя железнодорожными станциями в округе Панков. Подлинность конструкции подтвердили местные историки, сообщает The Local.

Обновлено в 18:36 80-метровый фрагмент стены нашли в районе Панков на северо-востоке Берлина. На стене найдены части металлических конструкций, на которых крепилась колючая проволока.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Германии нашли неизвестный 80-метровый фрагмент Берлинской стены»
Фото В Германии в лесу нашли неизвестный фрагмент Берлинской стены
Фото Нашли неизвестную часть Берлинской стены
Фото В ФРГ нашли неизвестный фрагмент Берлинской стены
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  24.01.18, 15:18 Немецкий историк Кристиан Борманн нашел неизвестный фрагмент Берлинской стены, построенной властями ГДР в 1961 году.
Телеграф Телеграф  ·  24.01.18, 16:39 В Германии местный историк Кристиан Борман обнаружил в лесу в центре города участок Берлинской стены, считавшийся демонтированным.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.01.18, 17:25 В Германии, в лесу между двумя железнодорожными станциями, найден неизвестный фрагмент Берлинской стены
Газета День Газета День  ·  24.01.18, 18:36 В Германии, в лесу между двумя железнодорожными станциями, найден неизвестный фрагмент Берлинской стены. Фрагмент стены нашел немецкий историк Кристиан Борманн, сообщает The Local. 80-метровый фрагмент…
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