В Германии самолет столкнулся с вертолетом, есть жертвы (4 новости) «Сначала сообщалось, что один из бортов взорвался в воздухе. (фото)»

Столкновение двух воздушных судов произошло в окрестностях города Карлсруэ.Вертолет и спортивный самолет столкнулись в воздухе в районе города Карлсруэ на юге Германии, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Погибли четыре человека по два из каждого воздушного судна. Горящие обломки упали на поле и в озеро. Пострадавших на земле нет.

В тушении пожара приняли участие 11 спасательных экипажей.

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Самолет направлялся из швейцарского Базеля в немецкий город Шпайер. Вертолет совершал тренировочный полет.

Причины крушения устанавливаются.