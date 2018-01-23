В Германии самолет столкнулся с вертолетом, есть жертвы

Столкновение двух воздушных судов произошло в окрестностях города Карлсруэ.Вертолет и спортивный самолет столкнулись в воздухе в районе города Карлсруэ на юге Германии, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Погибли четыре человека по два из каждого воздушного судна. Горящие обломки упали на поле и в озеро. Пострадавших на земле нет.
В тушении пожара приняли участие 11 спасательных экипажей.
Самолет направлялся из швейцарского Базеля в немецкий город Шпайер. Вертолет совершал тренировочный полет.
Причины крушения устанавливаются.