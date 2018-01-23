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В Германии самолет столкнулся с вертолетом, есть жертвы

В Германии самолет столкнулся с вертолетом, есть жертвы (4 новости)

«Сначала сообщалось, что один из бортов взорвался в воздухе. (фото)»

Столкновение двух воздушных судов произошло в окрестностях города Карлсруэ.Вертолет и спортивный самолет столкнулись в воздухе в районе города Карлсруэ на юге Германии, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Погибли четыре человека по два из каждого воздушного судна. Горящие обломки упали на поле и в озеро. Пострадавших на земле нет.

В тушении пожара приняли участие 11 спасательных экипажей.

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Самолет направлялся из швейцарского Базеля в немецкий город Шпайер. Вертолет совершал тренировочный полет.

Причины крушения устанавливаются.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  23.01.18, 20:10 Сначала сообщалось, что один из бортов взорвался в воздухе. (фото)
УРА-Информ УРА-Информ  ·  23.01.18, 20:55 В результате аварии, по предварительным данным, погибли четыре человека. Как сообщает местная полиция, вертолет принадлежал поисково-спасательной службе. Кому принадлежал спортивный самолет - в полиции…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.01.18, 21:05 Вблизи немецкого города Карлсруэ столкнулись спортивный самолет и вертолет, в результате по меньшей мере четыре человека погибли
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