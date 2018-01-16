В Германии школьный автобус врезался в стену дома, 20 детей ранены

В городе Эбербах, в Германии, школьный автобус врезался в стену жилого дома, в результате чего 21 ребенок получил ранения, 6 из них – серьезные. Об этом сообщает BILD.
"21 ребенок был ранен, шесть из них серьезно", - сообщил представитель полиции Дитер Клампп.
Причина аварии пока неясна. На данный момент на месте происшествия находятся три спасательных вертолета и десятки машин скорой помощи.
Обновлено в 12:54 Прежде чем врезаться в дом, автобус по неизвестным причинам вылетел на встречную полосу, задев три легковых автомобиля.
Обновлено в 13:32