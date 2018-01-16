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УНН УНН · · Обновлено в 13:32
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В Германии школьный автобус врезался в стену дома, 20 детей ранены

В Германии школьный автобус врезался в стену дома, 20 детей ранены (21 новость и 1 видео)

«Во вторник, 16 января, в немецком городе Эбербах произошло ДТП с участием школьного автобуса»

В городе Эбербах, в Германии, школьный автобус врезался в стену жилого дома, в результате чего 21 ребенок получил ранения, 6 из них – серьезные. Об этом сообщает BILD. 

"21 ребенок был ранен, шесть из них серьезно", - сообщил представитель полиции Дитер Клампп.

Причина аварии пока неясна. На данный момент на месте происшествия находятся три спасательных вертолета и десятки машин скорой помощи.

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Обновлено в 12:54 Прежде чем врезаться в дом, автобус по неизвестным причинам вылетел на встречную полосу, задев три легковых автомобиля.

Обновлено в 13:32

ФОТО К НОВОСТИ: «В Германии школьный автобус врезался в стену дома, 20 детей ранены»
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Европейская правда Европейская правда  ·  16.01.18, 10:26 В немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) школьный автобус врезался в стену дома.
Канал 112 Канал 112  ·  16.01.18, 10:48 В немецком городе Эбербах 16 января школьный автобус, перевозивший детей, врезался в стену жилого здания. Об этом сообщает SWR. Прежде чем врезаться в дом, автобус по неизвестным причинам вылетел на встречную…
Европейская правда Европейская правда  ·  16.01.18, 10:53 47 человек пострадали в результате аварии в немецком городе Эбербах, когда школьный автобус врезался в стену жилого дома.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.01.18, 10:55 16 января утром в немецком городе Эбербах школьный автобус столкнулся с несколькими автомобилями и врезался в стену дома, пострадали 47 человек
Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.18, 11:06 В немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) школьный автобус врезался в стену дома.
Новое Время Новое Время  ·  16.01.18, 11:13 Во вторник, 16 января, в немецком городе Эбербах произошло ДТП с участием школьного автобуса.
ТСН ТСН  ·  16.01.18, 11:18 Прежде чем врезаться в дом, автобус по неизвестным причинам вылетел на встречную полосу, зацепив три легковушки.
Гордон Гордон  ·  16.01.18, 11:21 Состояние семерых детей, пострадавших в ДТП в Германии, оценивается как тяжелое, их доставили в больницу на спасательных вертолетах.В немецком городе Эбербах утром 16 января школьный автобус, перевозивший…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.01.18, 11:24 В немецком городе Ебербах 16 января школьный автобус, перевозивший детей, врезался в стену жилого дома. В результате аварии пострадали 47 школьников. Об этом сообщает FAZ. Отмечается, что прежде чем заехать…
Сегодня Сегодня  ·  16.01.18, 11:53 Большинство пострадавших – дети, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) школьный автобус врезался в стену дома. Похожий случай…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  16.01.18, 11:58 Об этом сообщает издание Stuttgarter Nachrichten. Как отмечается, во время дорожно-транспортного проишествияя пострадали 43 человека. В частности, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии. По…
Голос.UA Голос.UA  ·  16.01.18, 12:12 В городе Эбербах, в Германии, школьный автобус врезался в стену жилого дома, в результате чего 21 ребенок получил ранения, 6 из них –; серьезные. Об этом сообщает BILD. "21 ребенок был ранен, шесть из…
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 12:14 В Германии в ДТП с участием школьного автобуса, который врезался в стену магазина, уже 47 человек пострадали.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.01.18, 12:15 Школьный автобус врезался в стену дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг)
РБК Украина РБК Украина  ·  16.01.18, 12:33 В Германии автобус с детьми въехал в стену жилого дома в городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Об этом сообщило издание Rhein Neckar Zeitung.Официальный представитель полиции Маннхайма…
Апостроф Апостроф  ·  16.01.18, 12:36 16 января в немецком городе Эбербах школьный автобус врезался в стену дома, в результате чего пострадали 47 человек, преимущественно дети.
Фокус Фокус  ·  16.01.18, 12:54 Во вторник, 16 января, в Германии в городе Эбербах школьный автобус с детьми врезался в стену жилого здания. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на SWR. Прежде чем врезаться в дом, автобус…
Голос.UA Голос.UA  ·  16.01.18, 13:32 В результате ДТП со школьным автобусом в немецком городе Эбербах пострадали уже 48 человек. Об этом сообщает SWR. Как заявили в местной полиции, кроме пассажиров-детей, с травмами госпитализированы также…
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