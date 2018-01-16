В главном офисе &quot;Укргаздобычи&quot; проводят обыски

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В главном офисе "Укргаздобычи" проводят обыски (5 новостей) «Следственные действия проходят с самого утра»

Во вторник, 16 января, Генпрокуратура и СБУ в очередной раз проводят следственные действия в ПАО "Укргаздобыча".

Об этом на своей Facebook-странице сообщила пресс-секретарь компании Лариса Полищук.

"Стабильность – признак класса. Закончились очередные праздники и у нас в "Укргаздобыче" снова представители ГПУ и СБУ. Пока не знаем, по какому именно делу они пришли, ожидаем информацию. Но это уже не смешно", – говорится в сообщении Полищук.

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Обновлено в 10:56 Следственные действия проходят с самого утра.

Обновлено в 13:57 Как сообщал УНН, во вторник 16 января утром в здании ПАО "Укргаздобыча" представители СБУ и ГПУ проводят обыски.