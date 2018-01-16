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Экономика и финансы
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:57
· ГПУ · СБУ · Пресс-секретарь · Очередной раз · Январь
В главном офисе &quot;Укргаздобычи&quot; проводят обыски

В главном офисе "Укргаздобычи" проводят обыски (5 новостей)

«Следственные действия проходят с самого утра»

Во вторник, 16 января, Генпрокуратура и СБУ в очередной раз проводят следственные действия в ПАО "Укргаздобыча".

Об этом на своей Facebook-странице сообщила пресс-секретарь компании Лариса Полищук.

"Стабильность – признак класса. Закончились очередные праздники и у нас в "Укргаздобыче" снова представители ГПУ и СБУ. Пока не знаем, по какому именно делу они пришли, ожидаем информацию. Но это уже не смешно", – говорится в сообщении Полищук.

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Обновлено в 10:56 Следственные действия проходят с самого утра.

Обновлено в 13:57 Как сообщал УНН, во вторник 16 января утром в здании ПАО "Укргаздобыча" представители СБУ и ГПУ проводят обыски.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.01.18, 10:19 Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины в очередной раз проводят следственные действия в ПАО "Укргазвыдобування", сообщила пресс-служба компании.
Капитал Капитал  ·  16.01.18, 10:40 Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины в очередной раз проводят следственные действия в ПАО «Укргазвыдобування», сообщила пресс-служба компании. «Стабильность…
ТСН ТСН  ·  16.01.18, 10:56 Следственные действия проходят с самого утра.
УНН УНН  ·  16.01.18, 13:57 "Представители правоохранительных органов не препятствуют работе Общества. Все производственные подразделения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении. В свою очередь в Генпрокуратуре УНН сообщили,…
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