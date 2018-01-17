В ГП «Антонов» обвинили Кабмин и Гройсмана в препятствовании работы (27 новостей) «В компании назвали публикацию письма провокацией»

Государственный производитель авиации Антонов обвиняет Кабинет Министров Украины и его главу Владимира Гройсмана в политике, которая не только мешает развитию предприятия, но и может привести к срыву контрактов и банкротству.

Обновлено в 00:05 В среду, 17 января, на сайте государственного предприятия "Антонов" появилось "открытое письмо", в котором Кабинет министров и его глава Володир Гройсман обвинялись в усложнении работы. Впоследствии в “Антонове” заявили, что подверглись хакерской атаке.

Обновлено в 00:22 "ГП "Антонов" должно официально сообщить, что вечером 17 января состоялась хакерская атака на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе "Новости" фейковых информации "Открытое письмо", - отметила пресс-служба предприятия.