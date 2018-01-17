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В ГП «Антонов» обвинили Кабмин и Гройсмана в препятствовании работы

В ГП «Антонов» обвинили Кабмин и Гройсмана в препятствовании работы (27 новостей)

«В компании назвали публикацию письма провокацией»

Государственный производитель авиации Антонов обвиняет Кабинет Министров Украины и его главу Владимира Гройсмана в политике, которая не только мешает развитию предприятия, но и может привести к срыву контрактов и банкротству.

Обновлено в 00:05 В среду, 17 января, на сайте государственного предприятия "Антонов" появилось "открытое письмо", в котором Кабинет министров и его глава Володир Гройсман обвинялись в усложнении работы. Впоследствии в “Антонове” заявили, что подверглись хакерской атаке.

Обновлено в 00:22 "ГП "Антонов" должно официально сообщить, что вечером 17 января состоялась хакерская атака на официальный сайт предприятия www.antonov.com с размещением в разделе "Новости" фейковых информации "Открытое письмо", - отметила пресс-служба предприятия.

ФОТО К НОВОСТИ: «В ГП «Антонов» обвинили Кабмин и Гройсмана в препятствовании работы»
Фото В ГП "Антонов" выдвинули обвинения Гройсману
Фото Антонов: Кабмин Гройсмана любыми путями пытается усложнить нам работу
Фото ГП "Антонов" обвинило Кабмин и Гройсмана в препятствовании работы
Фото Держпідприємство «Антонов» звинуватило уряд Гройсмана в ускладненні роботи
Фото Антонов сообщил, что заявление против правительства Гройсмана является фейком
Фото Хакеры взломали сайт “Антонова” и разместили письмо с критикой Кабмина и Гройсмана
Фото "Антонов" может обанкротиться: на предприятии обвинили правительство в изъятии средств
Фото Хакеры взломали сайт "Антонова" и разместили фейковое письмо с критикой правительства
Фото "Антонов" заявил о хакерской атаке, в результате которой на сайте появились фейковые обвинения к Гройсману
Фото Хакеры взломали сайт "Антонова" и разместили фейковое письмо с критикой правительства
Фото "Произошла хакерская атака". В "Антонове" опровергли письмо с критикой Гройсмана (фото)
Фото "Антонов" заявил о взломе сайта и публикации там фейкового письма
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 20:05 ГП “Антонов” обвиняет Кабмин и премьера в препятствовании работе предприятия.
Украинская правда Украинская правда  ·  17.01.18, 20:19 В ГП "Антонов" обвиняют Кабинет министров и премьер-министра Владимира Гройсмана в препятствовании работы предприятия.
Хвиля Хвиля  ·  17.01.18, 20:34 В ГП «Антонов» обвиняют Кабинет министров и премьер-министра Владимира Гройсмана в препятствовании работы предприятия. Об этом говорится в открытом письме предприятия.  «Кабинет Министров…
Голос.UA Голос.UA  ·  17.01.18, 21:30 В ГП "Антонов" обвиняют Кабинет министров и премьер-министра Владимира Гройсмана в препятствовании работы предприятия. Об этом говорится в открытом письме предприятия. "Кабинет Министров Украины во главе…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  17.01.18, 21:35 В ГП "Антонов" обвиняют Кабинет министров и премьер-министра Владимира Гройсмана в препятствовании работы предприятия.Об этом говорится в открытом письме предприятия."Кабинет Министров Украины во главе…
Главком Главком  ·  17.01.18, 21:45 Українське авіабудівне держпідприємство «Антонов» звинуватило уряд в ускладненні роботі та «ненаданні належної підтримки». Про це йдеться у відкритому листі «Антонова».…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.01.18, 22:12 Кабмин предлагает перенаправить заработанные "Антоновым" средства на другие предприятия "Укроборонпрома", что может привести к срыву международных контрактов.
ТСН ТСН  ·  17.01.18, 22:41 На предприятии атаку назвали попыткой дискредитировать руководство.
Главред Главред  ·  17.01.18, 22:43 На госпредприятии убеждены, что международные договоренности могут быть сорваны.
Униан Униан  ·  17.01.18, 22:48 "Открытое письмо" с критикой правительства не готовилось и не распространялось руководством предприятия.
Украинская правда Украинская правда  ·  17.01.18, 22:50 В ГП "Антонов" утверждают, что открытое письмо с критикой Кабинета министров и премьер-министра Владимира Гройсмана опубликовали хакеры.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.01.18, 22:52 В ГП «Антонов» обвиняют Кабинет министров и премьер-министра Владимира Гройсмана в препятствовании работы предприятия.
Канал 112 Канал 112  ·  17.01.18, 22:52 Предприятие "Антонов" заявило о хакерской атаке на его официальный сайт вечером 17 января и размещении там фейковых обвинений в сторону Кабмина и премьер-министра Гройсмана. Об этом сообщается на странице…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  17.01.18, 22:54 В ГП "Антонов" обвиняют Кабинет министров и премьер-министра Владимира Гройсмана в препятствовании работы предприятия
iPress iPress  ·  17.01.18, 22:59 Державне підприємство Антонов заявило, що розповсюджений 17 січня відкритий лист, в якому пред’явлені звинувачення на адресу Кабінету міністрів України, є фейковим.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.01.18, 22:59 В компании назвали публикацию письма провокацией.
Хвиля Хвиля  ·  17.01.18, 23:03 В ГП «Антонов» утверждают, что открытое письмо с критикой Кабинета министров и премьер-министра Владимира Гройсмана опубликовали хакеры. Об этом УП сообщила пресс-служба ведомства. «ГП…
Facenews Facenews  ·  17.01.18, 23:07 В ГП "Антонов" утверждают, что открытое письмо с критикой Кабинета министров и премьер-министра Владимира Гройсмана опубликовали хакеры.Об этом УП сообщила пресс-служба ведомства."ГП "Антонов" должно…
Сегодня Сегодня  ·  17.01.18, 23:24 "Открытое письмо" с критикой правительства не готовилось и не распространялось руководством предприятия . ГП "Антонов" заявляет о хакерской атаке на свой сайт и распространение с него недостоверной информации,…
Главред Главред  ·  17.01.18, 23:31 На предприятии акцентировали, что руководство не имеет отношения к обвинениям в адрес правительства. (фото)
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  17.01.18, 23:32 Госпредприятие "Антонов" заявило о хакерской атаке на его официальный сайт вечером 17 января и размещении там фейковых обвинений в сторону Кабмина и премьер-министра Гройсмана
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.01.18, 23:49 ГП "Антонов" заявило о хакерской атаке на свой официальный сайт, в результате чего там было размещено фейковое "открытое письмо" с критикой Кабмина.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  17.01.18, 23:57 Госпредприятие "Антонов" заявило о хакерской атаке на сайт - там появилосьь письмо с обвинениями в адрес Кабинета министров и премьера Владимира Гройсмана. Письмо фейковое, сообщили в пресс-службе "Антонов" Громадському.…
Апостроф Апостроф  ·  18.01.18, 00:05 В среду, 17 января, на сайте государственного предприятия "Антонов" появилось "открытое письмо", в котором Кабинет министров и его глава Володир Гройсман обвинялись в усложнении работы. Впоследствии в…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  18.01.18, 00:22 В ГП "Антонов" утверждают, что открытое письмо с критикой Кабинета министров и премьер-министра Владимира Гройсмана опубликовали хакеры. Об этом УП сообщила пресс-служба ведомства. "ГП "Антонов" должно…
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