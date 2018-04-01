С помощью рептилий пограничники, как утверждается, будут ловить браконьеров и контрабандистов.
Захватывающий шторм в Одессе: как это было
"Почему Путин не приедет сюда и не подышит с нами…
В ГПСУ разыграли украинцев новостью о помощниках-крокодилах (Видео)
Швеция вводит экологический налог при продаже авиабилетов
Во время пасхального богослужения Папа Римский окрестил нигерийского беженца (ФОТО)
Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой
Погода на 1 апреля: температура порадует украинцев
1 апреля - День смеха: история праздника
В столице оборвался лифт с человеком внутри
Во Львове задымил трамвай
В центре Киева устроили крестный ход: фото и видео
Эрдоган назвал Израиль страной террора
Сутки в АТО: боевики открывали огонь 14 раз
СМИ узнали размер требований Бернарда в "Интера"
С начала суток боевики 14 раз обстреляли силы АТО, -…
В Одессе из-за обвала балконной плиты мужчина стрелял в соседа
Порошенко пригласит Ципраса в Мариуполь
Гройсман верит в медреформу
Джемилев: Внести изменения в Конституцию по Крыму будет сложно
Ляшко задекларировал за 2017 год больше 20 млн грн доходов
Супрун потратила 1,5 тысячи долларов на страхование жизни в США
Порошенко почтил память погибших на Майдане
Пожар в Кемерово: губернатор области подал в отставку
Поветкин в Кардиффе нокаутировал Прайса, побывав в нокдауне
Глава Минобороны Британии: угроза со стороны России растет
Поветкин отправил в тяжелый нокаут Прайса
Сутки в АТО: 11 обстрелов, 2 раненых
Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах
Эротический гороскоп на 1 апреля: кого охватит неожиданная страсть
Встречайте короля: Ибрагимович отметился дублем в дебютной игре за "Гэлакси"
Гороскоп на 1 апреля 2018: как провести этот день
В оккупированный Крым снова собрались немецкие депутаты
В Киеве два водителя устроили стрельбу у торгового центра, объявлен план «Перехват»
Амосова заявляє, що подасть в суд на МОЗ щодо її звільнення