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Общество
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В ГПСУ разыграли украинцев новостью о помощниках-крокодилах (Видео)

В ГПСУ разыграли украинцев новостью о помощниках-крокодилах (Видео) (4 новости и 1 видео)

«Пограничники проводят эксперимент с нильскими крокодилами под наблюдением ученых-зоологов»

С помощью рептилий пограничники, как утверждается, будут ловить браконьеров и контрабандистов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 14:04 Государственная пограничная служба опубликовала шуточную новость о том, что кроме служебных собак, у пограничников появятся служебные нильские крокодилы.
MIGnews MIGnews  ·  01.04.18, 16:22 Пограничники проводят эксперимент с нильскими крокодилами под наблюдением ученых-зоологов.
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