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Пограничники проводят эксперимент с нильскими крокодилами под наблюдением ученых-зоологов.

Государственная пограничная служба опубликовала шуточную новость о том, что кроме служебных собак, у пограничников появятся служебные нильские крокодилы.

С помощью рептилий пограничники, как утверждается, будут ловить браконьеров и контрабандистов.

В ГПСУ разыграли украинцев новостью о помощниках-крокодилах (Видео) (4 новости и 1 видео) «Пограничники проводят эксперимент с нильскими крокодилами под наблюдением ученых-зоологов»

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